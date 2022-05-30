南山人壽連三年推南山小健將計劃 培植偏鄉運動人才

為夢想裝上翅膀！南山人壽關注偏鄉孩童的運動發展與營養，連續三年推動「南山小健將計劃」，鼓勵民眾BAM健康又能挺公益，發起「BAM活力洋溢APP」團體挑戰賽活動，將民眾的健康力化為偏鄉小學的運動力。南山人壽並將於活動結束後，愛心捐款20萬元至宜蘭縣南澳國小，讓孩子們無後顧之憂全力發揮體育長才。

世界衛生組織（WHO）指出，全球有高達75％為亞健康族群，沒有確切或重大的疾病，但日常生活中卻常常感到身體不適。南山人壽從「好險有南山」到「健康有南山」，致力推廣健康促進，透過由合作夥伴開發的「BAM活力洋溢APP」，以更積極的作為協助民眾落實健康管理，維持良好生活習慣；並為健康注入公益精神，只要民眾加入參與APP發起的活動，就能幫助偏鄉小學。

一個行動同時實現兩件好事，讓每個人都可以為社會永續作出貢獻，化被動為主動，身體力行實踐ESG，回應聯合國永續發展目標SDGs 3促進各年齡層健康生活及福祉，及SDGs 4確保人人享有優質教育品質。

南山人壽日前發起「益童起步走」團體挑戰賽，共有超過1.4萬名「BAM活力洋溢APP」用戶參與，10天累積突破7.6億步，相當於繞行地球13.3圈，為地球減少107.92公噸排碳量。南山人壽將參與者的行動化作愛心，捐款20萬元給宜蘭縣南澳國小，讓每一個步伐都成為推動偏鄉體育發展的助力。傳愛偏鄉，不能只是一次性關懷，南山人壽除投入經費贊助，也將透過在地的公益標竿通訊處，關懷南澳國小，為孩子的未來盡一分心力。

南澳國小學童有90%以上是泰雅族，除了傳承文化和藝術外，在體育活動的發展也是不遺餘力，尤其成軍9年的籃球隊是賽事的常勝軍，雖然身材較為嬌小，卻能力抗高大的對手，連續多年榮獲全國冠軍獎盃，也曾在2018年芬蘭海豚盃國際賽取得11歲及14歲組金牌，2019年於匈牙利卡波斯瓦國際錦標賽，男女籃更分別奪下了金牌和銀牌，揚名國際賽事。

近期學校急需外界對於體育發展的贊助，南山人壽適時挹注資源，支持這群未來的體育小健將，幫助熱愛籃球的孩子，以運動作為接觸世界的窗口，跨越障礙展開夢想的翅膀。

台灣偏鄉小學的家庭背景多為單親家庭或隔代教養，透過運動不僅能培養孩子們正向的興趣，也是突破困境扭轉未來的最佳途徑，更提升了國家運動競技的軟實力與競爭力。「南山小健將計劃」三年來，除了宜蘭縣南澳國小外，累計已幫助台中市自由國小、花蓮縣溪口國小及雲林縣東勢國小，南山人壽未來將持續傳遞愛與關懷到台灣各個角落，成為少年運動員的重要後盾，培育傑出的國家體育選手，實踐社會責任。