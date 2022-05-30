快訊

國民黨徵召徐志榮參選苗栗縣長 劉政鴻擔任競選總幹事

到茂林多納大橋旅遊被沖走 丈夫卡沙洲報警妻搜救中

中央規劃兒童疫苗大型接種站 柯文哲：很白痴的命令

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南山人壽連三年推南山小健將計劃 培植偏鄉運動人才

經濟日報／ 記者紀佳妘／即時報導
南山人壽連續三年贊助南山小健將計劃，「益」起培植偏鄉運動人才。南山人壽／提供
南山人壽連續三年贊助南山小健將計劃，「益」起培植偏鄉運動人才。南山人壽／提供

為夢想裝上翅膀！南山人壽關注偏鄉孩童的運動發展與營養，連續三年推動「南山小健將計劃」，鼓勵民眾BAM健康又能挺公益，發起「BAM活力洋溢APP」團體挑戰賽活動，將民眾的健康力化為偏鄉小學的運動力。南山人壽並將於活動結束後，愛心捐款20萬元至宜蘭縣南澳國小，讓孩子們無後顧之憂全力發揮體育長才。

世界衛生組織（WHO）指出，全球有高達75％為亞健康族群，沒有確切或重大的疾病，但日常生活中卻常常感到身體不適。南山人壽從「好險有南山」到「健康有南山」，致力推廣健康促進，透過由合作夥伴開發的「BAM活力洋溢APP」，以更積極的作為協助民眾落實健康管理，維持良好生活習慣；並為健康注入公益精神，只要民眾加入參與APP發起的活動，就能幫助偏鄉小學。

一個行動同時實現兩件好事，讓每個人都可以為社會永續作出貢獻，化被動為主動，身體力行實踐ESG，回應聯合國永續發展目標SDGs 3促進各年齡層健康生活及福祉，及SDGs 4確保人人享有優質教育品質。

南山人壽日前發起「益童起步走」團體挑戰賽，共有超過1.4萬名「BAM活力洋溢APP」用戶參與，10天累積突破7.6億步，相當於繞行地球13.3圈，為地球減少107.92公噸排碳量。南山人壽將參與者的行動化作愛心，捐款20萬元給宜蘭縣南澳國小，讓每一個步伐都成為推動偏鄉體育發展的助力。傳愛偏鄉，不能只是一次性關懷，南山人壽除投入經費贊助，也將透過在地的公益標竿通訊處，關懷南澳國小，為孩子的未來盡一分心力。

南澳國小學童有90%以上是泰雅族，除了傳承文化和藝術外，在體育活動的發展也是不遺餘力，尤其成軍9年的籃球隊是賽事的常勝軍，雖然身材較為嬌小，卻能力抗高大的對手，連續多年榮獲全國冠軍獎盃，也曾在2018年芬蘭海豚盃國際賽取得11歲及14歲組金牌，2019年於匈牙利卡波斯瓦國際錦標賽，男女籃更分別奪下了金牌和銀牌，揚名國際賽事。

近期學校急需外界對於體育發展的贊助，南山人壽適時挹注資源，支持這群未來的體育小健將，幫助熱愛籃球的孩子，以運動作為接觸世界的窗口，跨越障礙展開夢想的翅膀。

台灣偏鄉小學的家庭背景多為單親家庭或隔代教養，透過運動不僅能培養孩子們正向的興趣，也是突破困境扭轉未來的最佳途徑，更提升了國家運動競技的軟實力與競爭力。「南山小健將計劃」三年來，除了宜蘭縣南澳國小外，累計已幫助台中市自由國小、花蓮縣溪口國小及雲林縣東勢國小，南山人壽未來將持續傳遞愛與關懷到台灣各個角落，成為少年運動員的重要後盾，培育傑出的國家體育選手，實踐社會責任。

南山人壽 偏鄉 體育

延伸閱讀

台南讓特教生也愛運動 知動教室與體育合一

國民體育法難落實 藍智庫：企業聘體育專業人員僅2成2

南山捐微型保險 銀髮族受惠

南山連九年捐助微型保險

相關新聞

熱錢狂湧！新台幣匯率強升2.06角 收29.144元

新台幣兌美元匯率今（30）日以29.144元作收，強勁升值2.06角，台北外匯經紀公司成交金額14.42億美元。今天上午...

5月境外基金賠多賺少 股票型只剩這七種賺錢

統計5月以來，至27日，台灣金管會證期局核備的996檔境外基金(股、債均含)平均下跌1.7%，其中，714檔股票型基金平...

南山人壽連三年推南山小健將計劃 培植偏鄉運動人才

為夢想裝上翅膀！南山人壽關注偏鄉孩童的運動發展與營養，連續三年推動「南山小健將計劃」，鼓勵民眾BAM健康又能挺公益，發起...

央行：6月起調降364天期、2年期存單每月標售金額

中央銀行今（30）日宣布，調降364天期、2年期存單每月標售金額。

兆豐銀向上分行更名開幕 深耕黃金科技長廊

兆豐銀行（2886）榮總分行於5月3喬遷至台中市向上路，並更名為向上分行，今天舉行開幕剪綵儀式。全新開幕的向上分行以嶄新...

上海商銀舉辦榮鴻慶紀念會 黃天牧：遺憾沒請益機會

上海商銀（5876）榮譽董事長榮鴻慶先生，今年3月3日於睡夢中安詳辭世，享嵩壽百歲。為感念榮鴻慶服務超過半世紀，今在台北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。