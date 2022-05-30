北富銀設135個樂齡櫃台、2條專線 超前部署長者新服務

台灣人口老化快速，2025年將正式進入超高齡社會，屆時身邊每5人就會有1人是65歲以上長者。為了更好地保障高齡者金融權益，台北富邦銀行積極推動樂齡友善措施，在全台135間分行專門設置「樂齡專櫃」為長者貼心服務，並提供「0809-008890(撥撥就靈)」、「02-66008890(撥撥就靈)」二條24小時專人接聽的「樂齡專線」，提供銀髮客戶溫暖便利的服務體驗。

北富銀副總經理吳世勛表示，高齡化及少子化的趨勢不只造成家庭人口結構變遷，金融需求也將隨之改變，因此北富銀積極開發提供符合高齡者需求的金融商品及服務，發揮金融專業幫助高齡者增進退休生活保障，成為人生下半場的神隊友。

吳世勛說明，不少長輩由於視力、聽力衰退或思考變緩，到分行由專人辦理業務，反而會比在家使用手機、電話等數位工具更覺方便與安心，目前臨櫃洽辦業務的客戶中，大約有7 %是65歲以上長者，占比不算低。

為了滿足長輩對服務的需求，北富銀率先在全台分行設置「樂齡專櫃」，高齡客戶來行免取號，行員會直接引導長輩到樂齡專櫃區就坐辦理業務，一方面能縮短等候時間，同時也讓長者可以舒適坐著接受服務，不會因久站造成身體負擔。

此外，一般高齡者聽力主要是從高頻聲音開始退化，普通櫃台與客戶間隔較遠，大聲講話時音頻變高，長輩反而聽不清楚，樂齡專櫃則能拉近服務距離，行員可以用慢而低沉的語調進行溝通，讓長輩聽得更清楚，有效降低高齡者溝通上的隔閡與不便。

北富銀表示，樂齡專櫃自今年初設置以來，截至4月底已服務超過1,793位高齡客戶，滿意度達99 %，還有不少長者因為體驗良好而分享給親朋好友，進而增加來行接受金融服務的高齡客戶數，顯示「樂齡專櫃」的確能幫助高齡者解決金融服務上的痛點。

除樂齡專櫃外，北富銀也將在5月底全新推出「0809-008890(撥撥就靈)」、「02-66008890(撥撥就靈)」二條24小時服務的「樂齡專線」，日後長輩只要撥打「樂齡專線」即可直通客服人員，不須經過層層轉接。

此專線已設定由資深客服接聽，兼具國台語雙聲道引導最適合的服務，如果是慣用客家話或其他語言的長輩，則會轉由專門人員提供服務，讓長輩輕鬆講攏ㄟ通！同時，北富銀官網也會設置「樂齡專區」，透過活潑有趣的影片和圖文，為大眾提供豐富的樂齡金融權益與退休生活訊息，無論是高齡長者、長輩身邊的照護者或即將退休的民眾，都能從中獲得許多實用資訊，同時專區還精選能保障退休生活的優質金融商品及信用卡優惠，方便樂齡客戶打造舒適的生活圈。