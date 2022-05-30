響應世界環境日 Richart Life綠色消費享現折優惠

台新三十周年秉持｢認真·永續｣號召全民｢From Zero to Hero｣，成為化解氣候危機的英雄，迎接6月5日世界環境日到來，Richart Life推出「綠色消費集點Go」活動，只要上Richart Life APP領取優惠券，就能獲得抽台新Point 1,000點大獎資格；於Richart Mart｢綠生活｣專區以台新信用卡消費，輸入優惠碼還可享現折新臺幣50元優惠。

台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟表示，台新2020年8月領先市場推出Richart Life生活金融生態圈，打造以點數為基礎的顧客忠誠計畫。每位顧客都有機會在與台新往來時輕鬆獲得台新Point，包含參與信用卡活動、使用台新ATM、財富管理服務等。

獲得的台新Point可至全台7-11、全家便利商店、LOUISA路易莎咖啡及新光三越以台新Pay折抵使用，或於Richart Life APP上兌換更多商品、轉換成其他點數如台灣高鐵T-GO、中華電信Hami Point等點數，讓用戶感受點數生活帶來的便利。

黃天麟指出，Richart Life推出即將滿2年，期間開發優化腳步不間斷，持續透過焦點團體、大數據分析洞察用戶需求，聆聽用戶聲音，並在符合規範前提下，使用區塊鏈概念來輔助點數兌換，利用以大數據為基礎的即時個人化行銷平台，提供用戶最有興趣的優惠或資金運用工具。

進一步分析發現，用戶使用Richart Life APP時，最在意是否「好用」、「好康」、「好玩」，Richart Life APP好用且簡單明瞭的信用卡帳務查詢介面，就獲得高達98%用戶喜好，點數整合平台提供的即時查詢、一鍵轉換異業點數功能，更是100%都大力按讚。此外，寄杯功能也獲得75%用戶喜歡，83%用戶則習慣透過Richart Life APP找尋信用卡優惠，並有50%用戶會透過Richart Life APP找尋各式生活好康。

黃天麟表示，Richart Life今年3月跨界與台灣市場上環保、永續領域佼佼者合作，共同推出｢綠生活｣策展專區，將符合ESG概念的商品匯集一處，提供用戶更多樣的綠色消費選擇。為迎接將到來的世界環境日，特地推出「綠色消費集點Go」活動，用戶只要上Richart Life APP領取優惠券就能獲得抽綠色商品大獎的資格，若於Richart Mart｢綠生活｣策展專區以台新信用卡消費，並輸入優惠碼即可享現折50元優惠。歡迎大家一同體驗「好用」、「好康」、「好玩」的Richart Life，支持綠色消費，攜手為ESG努力。