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上海商銀舉辦榮鴻慶紀念會 黃天牧：遺憾沒請益機會

經濟日報／ 記者齊瑞甄／即時報導
上海商銀榮譽董事長榮鴻慶。報系資料照／記者林俊良攝影
上海商銀榮譽董事長榮鴻慶。報系資料照／記者林俊良攝影

上海商銀（5876）榮譽董事長榮鴻慶先生，今年3月3日於睡夢中安詳辭世，享嵩壽百歲。為感念榮鴻慶服務超過半世紀，今在台北晶華酒店舉辦紀念音樂會，前行政院長陳冲、前金管會副主委李紀珠、晶華酒店董事長潘思亮及財信傳媒集團董事長謝金河等均親臨與會致詞，看出榮鴻慶榮譽董事長生前的好人緣。

金管會主委黃天牧也特別在線上致詞，推崇榮鴻慶先生對台灣金融業長期的付出與貢獻，他說，榮鴻慶不但是卓越銀行家，也是企業社會責任的實踐者，長年在金融領域耕耘、但素來低調，很遺憾沒有太多請益的機會。

榮鴻慶先生於1964年擔任上海商銀董事，開始參與該行董事會，1976年擔任常務董事，1983年擔任副董事長，開始主持該行的營運與發展，採取穩進積極發展策略，於台灣增設分行，擴大經營規模，並購置台北市民權總行大樓，奠定穩固之發展根基，也捐助設立文教基金會，履行企業社會責任，樹立優良企業形象。

1991年榮鴻慶擔任該行董事長，持續增設分行，建構滬港台「上海銀行」策略聯盟平台，強化兩岸金融業務競爭優勢，布局亞太，拓展國際金融版圖，併購柬埔寨微型金融機構AMK，邁向亞太區域性銀行，同時順應金融科技發展潮流，強化銀行數位金融競爭力，並優化公司治理，推動永續發展，使上海商銀成為台灣市值前50大的優質上市公司，也是全球排名前300大的銀行，大幅提升該行的市場知名度與能見度。

榮鴻慶一向珍視員工為銀行最寶貴之資產，對待員工如家人，喜愛與員工相聚，經常至各分行巡視，關心員工，激勵員工士氣，積極照顧員工福利，重視員工教育訓練與人才培育，並提供員工認購銀行增資股票，保障員工退休生活，形塑「上海銀行一家親」團結和諧的企業文化，打造幸福企業，凝聚員工向心力，深受員工愛戴。

榮鴻慶先生是一位傑出的國際銀行家，也是一位成功的企業家，其經營上海商銀的非凡成就備受國內外肯定與推崇，曾榮獲英國著名期刊Global Banking & Finance Review評鑑為「台灣最佳銀行董事長」，也榮獲財訊雜誌頒發「金融奉獻獎」。榮鴻慶先生於2021年7月卸下上海商銀董事長一職，完成銀行世代傳承。

上海商銀 金融業 金管會 黃天牧 謝金河

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