台新金4月賣逾2.2萬張彰銀股票 持股比率降至20.4%

據公開資訊觀測站最新數字，到4月底止，台新金（2887）握有彰銀（2801）持股張數，再降到214.02萬餘張，較3月216.27萬餘張，單月出脫了2萬2,505張；累計台新金過去一年共出脫彰銀22.46萬張股票、持股比也降到20.406%，但仍比財政部12.19%持股比高，後續得續賣彰銀股票。

法人說，若以4月彰銀股價均價18.89元估算，台新金4月單月出脫了2萬2505張，約進帳了4.25億元。

若與彰銀截至4月19日公告，當時台新金4月前半月僅出脫了5637張，顯示有1萬6868張，都是在4月下半個月出脫。

若再以彰銀4月單月股價走勢來看，前半個月均價還有接近19元，但下半個月則一路下跌到18.5~18.7元附近，顯示台新金下半個月增加出脫彰銀持股，價位可能較差。

據公告顯示，台新金是從去年7月就開始減持彰銀持股，等於去年彰銀改選、台新金徹底撤出彰銀後，台新金就一路大砍彰銀。

據公告，台新金去年6月仍握有彰銀234.14萬張、持股比22.55%，但7月就已降到214.13萬張、持股20.62%，持股比下降了1.93個百分點；到今年3月底持股數因彰銀配股下，增加到216.27萬張，持股比率仍維持20.62%，顯示從去年7月到今年3月，台新都未再出脫彰銀股票。

直到4月底止，台新金持股張數再降到214.02萬張、持股比降到20.406%，顯示4月單月台新金持續出脫持股，但持股比20.406%，仍比財政部12.19%高，後續台新金恐得持續賣股。

若以減少的持股張數來看，因彰銀去年每股配發0.1元股票股利，因此加計彰銀配發股數後，台新金減持張數會更多，估算台新金近一年約大砍了22.46萬餘張。