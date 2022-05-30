緬懷榮鴻慶百歲辭世 上海商銀舉辦紀念音樂會

上海商銀（5876）榮譽董事長榮鴻慶先生今年3月3日辭世，享嵩壽百歲，上海商銀為感念榮鴻慶先生在該行服務超過半世紀，實際帶領該行營運發展近40年，其中，擔任該行董事長時間長達30年，穩健推進該行業務發展，貢獻卓著，5月30日假台北晶華酒店舉辦紀念音樂會，前行政院長陳冲、前金管會副主委李紀珠、晶華酒店潘思亮董事長及財信傳媒集團謝金河董事長等均親臨與會致詞。

上海商銀考量近期國內疫情嚴峻，兼顧防疫的需要，紀念音樂會也同步採取線上直播的方式，讓更多該行的貴賓及員工可以在線上參與音樂會，金管會黃天牧主委也特別在線上致詞，推崇榮鴻慶先生對台灣金融業長期的付出與貢獻，場面溫馨隆重。

上海商銀榮康信常務董事同時也是榮鴻慶先生的長孫，也在音樂會現場代表家屬向參與本次活動的長官及貴賓致謝。

榮鴻慶先生於1964年擔任上海商銀董事，開始參與該行董事會，1976年擔任常務董事，1983年擔任副董事長，開始主持該行的營運與發展，採取穩進積極發展策略，於台灣增設分行，擴大經營規模，並購置台北市民權總行大樓，奠定穩固之發展根基，也捐助設立文教基金會，履行企業社會責任，樹立優良企業形象。

1991年擔任董事長，持續增設分行，建構滬港台「上海銀行」策略聯盟平台，強化兩岸金融業務競爭優勢，布局亞太，拓展國際金融版圖，併購柬埔寨微型金融機構AMK，邁向亞太區域性銀行，同時順應金融科技發展潮流，強化銀行數位金融競爭力，並優化公司治理，推動永續發展，使上海商銀成為台灣市值前50大的優質上市公司，也是全球排名前300大的銀行，大幅提升該行的市場知名度與能見度。

榮鴻慶先生是一位傑出的國際銀行家，也是一位成功的企業家，其經營上海商銀的非凡成就備受國內外肯定與推崇，曾榮獲英國著名期刊Global Banking & Finance Review評鑑為「台灣最佳銀行董事長」，也榮獲財訊雜誌頒發「金融奉獻獎」。2021年7月卸下上海商銀董事長一職，完成銀行世代傳承，董事會為表彰和推崇榮董事長對該行的卓越貢獻，以及對該行無私的奉獻與付出將近一甲子，一致通過推舉榮鴻慶先生為該行榮譽董事長。