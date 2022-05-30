全球人壽高齡金融友善服務 為愛朗讀、台語搭手語動畫

全球人壽5月正式推出2大高齡金融友善服務，包括全球人壽行銷網站「保險簡單點」內的保險知識文章中加入語音報讀，以及將現有醫療險、重大傷病險、投資型保險商品觀念製作成台語動畫，並配合手語翻譯視窗，盼藉2項服務與多平台溝通管道，能跨越語言與溝通隔閡、傳遞正確的保險觀念，讓更多民眾可以正確了解保險商品，並及早規劃自己所需的保險保障。

全球人壽指出，我國人口年齡結構快速老化，2025年將進入超高齡社會，未來每5人中就有1人為超過65歲以上的長者，雖然大部份長者並無嚴重失能，但常見的身體機能逐步退化及疾病帶來的功能與認知障礙，卻對生活帶來些許不便利。全球人壽今年特別針對特殊需求的民眾與長者推出友善措施。

全球人壽表示，「為愛朗讀」功能主要是協助無法長時間閱讀或是視力退化的長者，針對全球人壽行銷網站「保險簡單點」內的保險知識文章，以適中的語速，提供國語的文章語音報讀服務，民眾可以依據自身需求，自行調整報讀音量，而這些文章內容包含保險觀念、理賠QA、稅務知識等議題，不僅傳遞保險觀念，也能破除常見迷思，進一步避免選擇不適合的保險或金融商品。

另，全球人壽也選擇近年來市場關注度較高的醫療險、重大傷病險及投資型商品等3大商品，特別製作「手／台語動畫」介紹相關保險觀念，透過公司官方YouTube頻道、FB粉絲頁、公司電梯與電視牆等多平台溝通管道，讓身心障礙者或是高齡族群能正確認識保險的意涵。藉由特殊語言或溝通方法的動畫影片，使保險觀念與商品介紹不再只侷限於多數大眾，而更能擴及於有特殊需求的少數群體，所有人均能獲得相同內容與品質的資訊與服務。

舉例來說，「醫療保單有期限？」的影片，教民眾分辨定期型與終身型醫療險，介紹優缺點以及應注意事項，更提醒保單要隨時調整，以發揮最大效益；在「重大傷病險怎麼賠？」的影片中，不僅介紹重大傷病險的優點，更提醒民眾只要取得重大傷病證明、免醫療單據，即可快速申請理賠；「投資型商品風險高？」的影片更將投資理財比喻為維持身材，只要有紀律的定期定額分散風險，透過專家代操，就能點滴累積財富。