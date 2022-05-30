快訊

行政院大撒幣300億補貼租金：是德政，還是買票？

比三級警戒更焦慮…疫情下的幼兒照顧難題 家長瀕臨崩潰

影片曝光！保一總隊警察打警察 學弟殘暴打斷學長腿骨

全球人壽推高齡友善服務 為愛朗讀、台語搭手語動畫

經濟日報／ 記者紀佳妘／台北即時報導
全球人壽推高齡金融友善服務，為高齡者設計保險知識的台語動畫搭配手語翻譯視窗。／全球人壽提供
全球人壽推高齡金融友善服務，為高齡者設計保險知識的台語動畫搭配手語翻譯視窗。／全球人壽提供

全球人壽今（30）日宣布，5月正式推出兩大高齡金融友善服務，分別是將全球人壽行銷網站「保險簡單點」內的保險知識文章中加入語音報讀，以及將現有的醫療險、重大傷病險、投資型保險商品觀念製作成台語動畫，並配合手語翻譯視窗，分別投放在公司官方YouTube頻道、FB粉絲頁、公司電梯與電視牆等處，希望藉由這兩項服務與多平台溝通管道，讓更多民眾可以正確了解保險商品，並及早規劃自己所需的保險保障，以彌補風險缺口、保障老年生活。

我國人口年齡結構快速老化，2018年進入高齡化社會後，即將於2025年進入超高齡社會，未來每5人中就有一人是超過65歲以上的長者，雖然大部份長者並無嚴重失能，但常見的身體機能逐步退化及疾病帶來的功能與認知障礙，卻對生活帶來些許不便利。

為跨越生理上的障礙、滿足高齡長者生理上衰老的需求、提升長者們的金融知識與保險觀念，避免遭到不當的金融剝削，全球人壽今年特別針對特殊需求的民眾與長者推出一系列的友善措施，「人都會老，建立善待高齡長者的環境，就是善待自己」，是全球人壽高齡者公平待客的核心理念。

全球人壽表示，「為愛朗讀」功能主要是協助無法長時間閱讀或是視力退化的長者，針對全球人壽行銷網站「保險簡單點」內的保險知識文章，以適中的語速，提供國語的文章語音報讀服務，民眾可以依據自身需求，自行調整報讀音量，而這些文章內容包含保險觀念、理賠QA、稅務知識等議題，不僅傳遞保險觀念，也能破除常見迷思，進一步避免選擇不適合的保險或金融商品。

不少長輩多會提早準備子女或是孫子女的相關保險，全球人壽更選擇近年來市場關注度較高，同時也是保戶詢問度最高的醫療險、重大傷病險及投資型商品等三大商品，特別製作「手／台語動畫」介紹相關保險觀念，透過公司官方YouTube頻道、FB粉絲頁、公司電梯與電視牆等多平台溝通管道，以活潑鮮明的動畫、生動有趣且淺顯易懂的對白，讓身心障礙者或是高齡族群能正確認識保險的意涵。

舉例來說，「醫療保單有期限？」的影片，教民眾分辨定期型與終身型醫療險，介紹優缺點以及應注意事項，更提醒保單要隨時調整，以發揮最大效益；在「重大傷病險怎麼賠？」的影片中，不僅介紹重大傷病險的優點，更提醒民眾只要取得重大傷病證明、免醫療單據，即可快速申請理賠；「投資型商品風險高？」的影片更將投資理財比喻為維持身材，只要有紀律的定期定額分散風險，透過專家代操，就能點滴累積財富。

為迎接超高齡社會，全球人壽現行高齡金融友善服務已針對微型保險、小額終老保險、投資型保險提供大字版銷售文宣，更將規劃除針對15歲以下兒童所推出之商品外，全面提供大字版銷售文宣，方便長者閱讀；官方網站內也開設高齡化保險專區，提供高齡化保障型商品、高齡保險小學堂文章。

為將普惠金融理念具體落實於服務，全球人壽針對身心障礙及高齡族群的需要，推出多元金融友善服務，例如設立金融友善服務專區網頁、提供金融友善服務免付費專線，為確保身心障礙人士充分享有基本權利、平等及合理便利的服務，在總公司、全國分公司及轄下服務中心，以特殊需求優先的概念，提供櫃檯預約專人服務，且公司備有無障礙設施、配置輪椅及專人引導服務，持續將「因為愛 責任在」的品牌理念付諸具體行動，以公平待客為最高指導原則，繼續推動金融友善服務。

微型保險 重大傷病險

延伸閱讀

網傳台南車站4000人確診 南警斥攏系假勿轉傳

郭彥均「很多孩子走了」 刑事局：屬於對社會議題關心

惠惠的回合！《為美好的世界獻上祝福！》第三季確定製作 外傳《獻上爆焰！》動畫化

雙倍洗腦！間諜家家酒版《派對咖孔明》OP神改編 跟著安妮亞「挖苦挖苦七七」

相關新聞

全球人壽高齡金融友善服務 為愛朗讀、台語搭手語動畫

全球人壽5月正式推出2大高齡金融友善服務，包括全球人壽行銷網站「保險簡單點」內的保險知識文章中加入語音報讀，以及將現有醫...

中保科技董事長林孝信 看好今年有望逐季成長

中興保全科技（9917）今30日召開年度股東會，董事長林孝信表示，公司今年營運逐季成長可期，中保科致力打造更創新、安全與...

台新減碳 推動雙循環

台新銀行廿五日與「綠色冀泉」社會企業在台東大學舉行「公益植樹共好計畫」樹苗培育啟動儀式，台東縣長饒慶鈴出席見證，台新銀行...

騰訊阿里股債 國泰、富邦猛砍

騰訊、阿里兩大科技巨擘，去年一整年都陷入中國大陸監管風暴，3月又傳大裁員，讓富邦金、國泰金已連三季大砍騰訊，富邦金更直接...

壽險業務員少了 兩年半新低

新冠肺炎疫情增溫，加上市場波動大，增添保單銷售難度，造成壽險公司業務員人數持續減少，據壽險公會統計顯示，今（2022）年...

壽險業者留人 祭三招墊高收入

本土疫情延燒，減少人與人接觸的機會，對保險業務員收入造成衝擊，壽險公司啟動應變計畫，包括放寬考核機制、提供額外獎勵方案、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。