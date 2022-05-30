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中保科技董事長林孝信 看好今年有望逐季成長

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
中保科技董事長林孝信看好今年營運有望逐季成長。公司提供
中保科技董事長林孝信看好今年營運有望逐季成長。公司提供

中興保全科技（9917）今30日召開年度股東會，董事長林孝信表示，公司今年營運逐季成長可期，中保科致力打造更創新、安全與安心的服務模式和管理系統，仍是持續擴展的經營目標；持續與地方政府共創智慧城市仍是中保科持續積極開發的項目，環保與ESG永續概念，預期未來業績將有更大的成長空間。

中興保全科技今30日召開年度股東會，通過2021年財務會報，公司合併營收為141.3億元，稅後淨利25.8億元，每股稅後盈餘5.73元，再創歷史新高紀錄，維持每股配發5元現金股利，以中保科27日收盤價109元計算，現金殖利率約 4.59 %，林孝信表示，這也是中保科連續34年來仍秉持穩健的配息政策，回饋股東及社會投資大眾。

中興保全集團今年股東會選在中保科技淡水教育訓練中心舉行，戶外通風良好，現場依金管會規定做好防疫規範，並已先採行電子投票，簡化議事流程，降低群聚感染之風險。

林孝信表示，近兩年國內經濟雖受疫情影響，但中保科在營收及稅前淨利依然呈穩定成長，今年雖仍存有疫情干擾經濟，但中保科會持續努力順應市場變化，多角化佈局，以達公司年度目標，更展望今後在全球疫情漸入趨緩，經濟復甦力轉強，相信公司營運逐季成長是可以期待的。

林孝信分析，去年全球局勢混亂，除了美國對大陸提高關稅制裁，加上烏俄戰事持續延燒，全世界現在也還無法對疫情進行有效壓制， 相較之下，台灣是比較幸運的地方，雖然在國內的疫情仍然對觀光等事業造成蠻大的災害，但我們中興保全在同仁的努力之下，仍然可以持續平穩成長中，真的非常感謝所有員工的努力以及股東的支持。

中保科副董事長林建涵也表示，近來台灣雖然已進入後疫情時代，大家都有將與病毒共存的共識，但身邊親友不斷傳出確診，難免令人心慌，如何在傳染性依舊活躍的病毒之中兼顧正常生活，是眾人都急於追尋的目標，也是中保科一直思考的議題，除了陸續研發各種智能管理系統，如何打造讓大家更創新、安全的服務模式和安心的生活場域，也是公司未來會持續努力經營的方向。

林建涵進一步指出，未來針對各種環保和永續政策，可以提供更多的技術和方向，加上科技研發產品部分也不斷地在進行更新，包括綠能、節電與儲電等技術，也將置入智慧城市整合開發的市場需求，以目前與各地方政府正在規畫中的案件與金額，可以預見未來在智慧城市這個區塊的業績也會一直不斷的成長，市占比也會大幅提升。

中保 股東會 疫情

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