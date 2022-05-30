全球人壽高齡友善服務 推為愛朗讀、台語搭手語動畫

全球人壽5月推出兩大高齡金融友善服務，分別是將全球人壽行銷網站「保險簡單點」內的保險知識文章中加入語音報讀，以及將現有的醫療險、重大傷病險、投資型保險商品觀念製作成台語動畫，並配合手語翻譯視窗，分別投放在公司官方YouTube頻道、FB粉絲頁、公司電梯與電視牆等處，希望藉由這兩項服務與多平台溝通管道，能跨越語言與溝通隔閡、傳遞正確的保險觀念，讓更多民眾可以正確了解保險商品，並及早規劃自己所需的保險保障，以彌補風險缺口、保障老年生活，讓人揪感心。

我國人口年齡結構快速老化，2018年進入高齡化社會後，即將於2025年進入超高齡社會，未來每5人中就有一人是超過65歲以上的長者註，雖然大部份長者並無嚴重失能，但常見的身體機能逐步退化及疾病帶來的功能與認知障礙，卻對生活帶來些許不便利。

為跨越生理上的障礙、滿足高齡長者生理上衰老的需求、提升長者們的金融知識與保險觀念，避免遭到不當的金融剝削，全球人壽今年特別針對特殊需求的民眾與長者推出一系列的友善措施，多一種選擇、多一份安心。「人都會老，建立善待高齡長者的環境，就是善待自己」，是全球人壽高齡者公平待客的核心理念。

全球人壽表示，「為愛朗讀」功能主要是協助無法長時間閱讀或是視力退化的長者，針對全球人壽行銷網站「保險簡單點」內的保險知識文章，以適中的語速，提供國語的文章語音報讀服務，民眾可以依據自身需求，自行調整報讀音量，而這些文章內容包含保險觀念、理賠QA、稅務知識等議題，不僅傳遞保險觀念，也能破除常見迷思，進一步避免選擇不適合的保險或金融商品。

不少長輩多會提早準備子女或是孫子女的相關保險，全球人壽更選擇近年來市場關注度較高，同時也是保戶詢問度最高的醫療險、重大傷病險及投資型商品等三大商品，特別製作「手／台語動畫」介紹相關保險觀念，透過公司官方YouTube頻道、FB粉絲頁、公司電梯與電視牆等多平台溝通管道，以活潑鮮明的動畫、生動有趣且淺顯易懂的對白，讓身心障礙者或是高齡族群能正確認識保險的意涵。

藉由特殊語言或溝通方法的動畫影片，讓保險觀念與商品介紹不再只侷限於多數大眾，而更能擴及於有特殊需求的少數群體，使所有人均能獲得相同內容與品質的資訊與服務。

舉例來說，「醫療保單有期限？」的影片，教民眾分辨定期型與終身型醫療險，介紹優缺點以及應注意事項，更提醒保單要隨時調整，以發揮最大效益；在「重大傷病險怎麼賠？」的影片中，不僅介紹重大傷病險的優點，更提醒民眾只要取得重大傷病證明、免醫療單據，即可快速申請理賠；「投資型商品風險高？」的影片更將投資理財比喻為維持身材，只要有紀律的定期定額分散風險，透過專家代操，就能點滴累積財富。