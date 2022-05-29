國泰、富邦金連三季大砍騰訊 阿里巴巴遭踢主力名單

騰訊、阿里兩大科技巨擘，去年一整年都陷入中國監管風暴，3月又傳大裁員，讓富邦金、國泰金已連三季大砍騰訊，富邦金更直接將阿里踢出「大額」交易名單之外，等於不再是投資主力；僅開發金、中信金反手逆風抄底，連三季分別續加碼騰訊和阿里。

據各金控法定揭露，今年首季五大壽險金控中，持騰訊、阿里水位最低者是富邦金，持騰訊股債部位已降到31.8億元，連三季大砍近25億元，持阿里水位更低於30億元，已被剔除大額投資；國泰金首季握騰訊部位也降到182.2億元，連三季砍近20億元、顯示兩大壽險金控對科技巨擘前景更加謹慎。

有人跑快、也有人逆風抄底。開發金連三季對騰訊站買方，首季持股債水位略增到188.6億元，中信金則看好阿里巴巴，連三季力挺，首季持股債水位達79億元。

金控主管解釋，因揭露是持股票、債券市值，今年首季騰訊、阿里股價表現較差，降低水位、或是加碼較低，也可能是因市值縮水所致。

法人說，對中國科技股後市，有兩大觀察重點，一是中國監管機關對整頓一年之久的科網企業後動向，二是，在今年中國經濟疲弱，是否會要求科技企業進場救經濟。

該法人說，就日前中國國務院副總理劉鶴公開表達對平台經濟和企業支持，鼓勵平台參與國家重大科技創新項目，市場解讀，中國似乎已對科網股高抬貴手，也顯示中國政府希望重振互聯網企業的開放，拯救疲弱的經濟。

但因中國對疫情「動態清零」已讓騰訊、阿里巴巴2022年首季財報表現差、不如市場預期，甚至阿里巴巴因疫情不再提供全年財務指引，恐讓市場對其後市更加保守。

若以整體五家壽險金控來看，今年首季對兩家科技股的投資餘額略增到1,189億元、季增1.24%，其中持騰訊投資水位為747.6億元、阿里為441.2億元，各季增0.54%及0.7%，較上季大減碼情況來看，已有小幅回穩。

若以五大壽險金控在中國整體投資水位來看，到2022年第一季底，以富邦金4014.6億元最高、國泰金3,183億元次之。

中信金1,542億元居第三、開發金1,088億元老四，最低是新光474億元，合計在中國投資總水位是1兆301億元、季增4%，又以富邦金和開發金各季增19%及16.7%最大，其餘三家均減碼。

翻開五大壽險金控投資大陸股債，除握有中國政府公債、中國銀行、中國工商銀行、建設銀行和交通銀行等四大外，就是最愛買騰訊、阿里巴巴這兩大科技網路股，著眼是這兩大科技集團的爆發潛力。

但去年受中國監管政策打壓，壽險金控也跑得快。到今年首季，持有騰訊投資餘額最高的是新光金243.3億元、開發金188.6億元、國泰金182.2億元、中信金101.7億元，富邦金最低剩31.8億元，國泰和富邦金續減碼，其餘三家則已站買方。

持有阿里投資餘額，首季以國泰金168.4億元居冠、開發金149.2億元、中信金79億元、新光金44.5億元，除富邦外，其餘四家站買方、似對阿里信心已回穩。