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搶賺美元雙率雙升財 這家銀行美元定存利率最高2.2%！

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

搶賺美元「雙率雙升」財，包括合作金庫（5880）、渣打銀行、台新銀行等均陸續祭出美元高利定存專案吸引客戶，其中又以合庫美元高利定存優惠專案，1年期年利率可達2.2%為最高水準。

迎接升息浪潮，合庫銀行推出「五利全開」美元高利定存優惠專案，即日起至6月10日，透過網路銀行、行動網銀APP等交易方式，單筆只要達3,000美元起，即可享有3個月期年利率1%，6個月期年利率1.7%，1年期年利率2%的美元優惠利率；若臨櫃以新台幣結購美金方式，單筆最低10,000美元起，更享有3個月期年利率1.2%，6個月期年利率1.8%，1年期年利率2.2%的超優惠利率。

合庫銀的美元高利定存專案，不管是線上或臨櫃方式，都沒有金額上限，也不需搭配任何理財產品，提供客戶選擇最多、利率最優惠的美元高利定存專案。

渣打銀行財富管理團隊指出，聯準會升息加上避險需求，美元短中線偏強的態勢相對明確，加上升息幅度與分次調整的預期，短、中天期美元優惠利率存款可望成為資金最佳的停泊處所。偏好短天期的外幣定存客戶可以選擇「美金3個月期定存」年利率最高1.7%的專案，續存也享有6個月期年利率1%的優惠。

台新銀行美元高利定存專案，單筆1,000美元以上即可申辦，專案一樣提供「階梯式」優惠利率。以美元單筆承作10萬元為例，存滿3個月平均優惠年息可達1.6%（第1個月年息0.8%、第2個月年息0.9%、第3個月年息3.1%）；而6個月美元專案，存滿6個月平均優惠年息可達1.7%（第1~2個月年息1.2%、第3~4個月年息1.9%、第5~6個月年息2%），該專案至6月底截止。

定存 渣打銀行 合庫

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