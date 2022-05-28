魏寶生將退休離開金融業 出任半導體公司獨董

凱基銀行董事長魏寶生即將在6月初退休，曾經擔任金管會成立後第一任保險局局長的他，被視為最熱門的壽險公司新董座，不過，魏寶生今晚受訪時說，他會離開金融業，不會去競爭對手的公司任職，這是他的原則，也是道義。

魏寶生說，有半導體公司邀請他出任獨立董事，「台灣的半導體還有十年以上榮景，這產業對台灣這麼重要，我有榮幸參與，我非常開心」。至於是哪家半導體公司，魏寶生表示無法透露，並且不改幽默本色地說，「萬一股東會沒過，我糗大了」。

市場則是盛傳，魏寶生可能是受到上市半導體公司新唐邀請擔任獨董，不過並未獲得證實，一切以重訊公告內容為準。

魏寶生說，他跟凱基是有感情的，「我不會傷害到凱基或開發，所以我不會去他們的競爭對手」。開發金控底下有銀行、人壽、證券等子公司。魏寶生強調，不會去開發所屬子公司的競爭對手任職。

以人壽公司董事長為例，開發金有子公司中國人壽，魏寶生說，「跑到南山人壽或三商美邦人壽，無論擔任董事或董事長，都不妥」。可能以往有人會這麼做，但他覺得不宜，這是他的原則。

魏寶生也受聘回母校陽明交通大學開設金融專題研究，在經營管理學院、資訊管理與財務金融學系，還有經營管理研究所授課，希望幫助年輕一輩，讓更多有志於金融業的學子瞭解金融實務運作。