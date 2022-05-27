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台壽董事會通過 擬上限83.46億元投資台中洲際棒球場

經濟日報／ 記者陳怡慈／即時報導

中信金控（2891）子公司台灣人壽響應政府公共建設政策，今(27)日董事會通過，以新台幣19.01億元為上限，參與午資開發股份有限公司2022年辦理的普通股現金增資。

此案含首次於今年參與，以每股面額10元認購的19.01億元增資款在內，總投資金額上限為83.46億元為，將分次參與，並依台中洲際棒球場暨周邊土地興建營運移轉案(簡稱「台中洲際棒球場開發案」)投資計畫，投入資金興建及營運，預計2014年完工。

台灣人壽表示，為響應政府鼓勵保險業長期資金參與公共建設之政策，台灣人壽依照相關法令投資台中洲際棒球場開發案，待開發完成後預計可獲得長期租金收入，有助於提升長期穩定之收益。

台灣人壽表示，台中洲際棒球場的多功能運動中心及立體停車場皆已完工且營運中，目前正進行娛樂商城開發作業。配合履行本案合約及投資計畫之必要，因應新建娛樂商城之資金需求，台灣人壽將持續參與午資公司增資以履行股東義務，配合打造專屬臺中結合運動、休閒與娛樂的園區。

台灣人壽已參與台中洲際棒球場開發案、宜蘭清水地區自然養生及觀光遊憩園區BOT案、高雄市立圖書館總館共構會展文創會館BOT案、高雄市和發產業園區開發案及高雄多功能經貿園區特貿三(南基地-北側)土地更新事業實施者案等多項公共建設，陸續投資共達300億元，不僅展現帶動地方發展與共榮的決心，也以實際行動支持政府期待壽險資金投入重要公共建設的回應。

台灣人壽 中信金控

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