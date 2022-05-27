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永豐金股東會通過配發股利0.9元 2050年全資產組合淨零

經濟日報／ 記者楊筱筠／即時報導

永豐金控（2890）今（27）日舉行股東會，通過配發0.8元現金股利、0.1元股票股利，合計配發0.9元股利，寫六年以來新高。永豐金控董事長陳思寬率領高階經理人主持股東會，她表示，永豐金控去年稅後純益賺162.11億元，每股稅後純益1.44元，權益報酬率10.17%，再締新猷。

今日股東會上，面對小股東提問，永豐金控總經理朱士廷強調，永豐金控現在是專業經理人經營的公司，董事會成員多元，大股東持有股份雖然較多，但永豐金控跟所有利害關係人、外資等都有溝通，大股東已經退出董事會，因為無私才能永續。

永豐金控指出，全球在2022年將面對三個風險：疫情、通膨、氣候變遷，永豐金控持續實現永續，朱士廷指出，2030年前永豐金控自身營運要達到碳排淨零，並逐步在2050年間達到全集團資產組合碳排淨零目標。

朱士廷解釋，所謂投資組合碳排淨零，指的是未來投資面向上，將會把注意標的與碳排放關係列入投資考量。

另外，授信資產淨零持續運作，目前永豐銀行法人金融處已經成立專門團隊，將授信合約、減碳評估流程上，協助客戶逐步達到碳排淨零，此外，永豐金控在今年7月開始，不再新承做燃料煤以及非常規油氣相關的專案融資，包括開採、發電、加工、貿易、運輸與物流、設備製造等等，既有專案融資到期不再續約。

此外，石油以及天然氣產業等高碳排產業，在投融資流程中，將會參考其ESG表現或評估其碳排放資訊，積極溝通客戶議和，假設多次溝通後，客戶沒有相關轉型計畫，將會審慎評估是否持續提供資金。

永豐銀總經理莊銘福則表示，旗下太陽能光電廠融資餘額至去(2021)年底達約600億元，佔全台灣太陽能放款量25到30%，目前是業界第一，未來永豐銀行也會逐步提高使用綠電的比例，目前佔比約10%。

永豐金控 股東會 永豐銀行

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