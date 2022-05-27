防疫保單每天賠付金額比一比！新光產險約60萬 影響相對小很多

新光產險（2850）今天(27日)舉行股東常會，會中提到，防疫保單的理賠金額，今年5月份每天賠付約60萬元。相較產險同業先前公布的數字，富邦產最近每天賠約5,000萬、國泰世紀產賠約1,100萬、中國信託產賠約500萬，新光產所受影響相對小很多。

新光產險表示，2021年到今年4月底，防疫保單總計銷售約10萬件，簽單保費收入為5,609萬元，2021年到今年5月20日，共計賠付金額為1,239萬元。

其中，5月份每天賠付約60萬元，承保案件有安排部分再保分散風險，公司已就財務影響分析於5月18日向董事會報告，評估無增資的需要。

要保案件已於5月份完成核保作業，目前已無在途核保中案件。6月後保單將陸續到期，預計8月份有效保單可降到3萬件左右，公司會持續掌握出險報案狀況及疫情發展，每月提列適當賠款準備，相關資訊依主管機關要求於保險業公開資訊觀測站每月公告，可供股東參考。

因應近期疫情，新光產今天股東會依高規格防疫，分兩場地以視訊連線舉行，會中報告2021年營業報告書、財務報表及公司章程等辦法修正，並針對去年盈餘通過每股分派現金股利3.2元。

該公司去年簽單業績達217.3億元、年增8.4%，市占率10.5%業界第三大；整體稅後純益22.54億元，每股盈餘7.13元，無論保險本業與投資收益均穩健成長的經營表現，回饋股東的支持與信任。

新光產險表示，其一向維持穩健的經營策略，以專責的組織，持續精進保險服務作業流程及各項重點工作。

新光產險去年捐贈醫療物資各大醫院，同時也捐贈相關團體支持BNT疫苗購買，並鼓勵同仁施打疫苗，全公司三劑施打率超過八成，與全體國民攜手抗疫。也因全方位的經營績效，獲得國際評等機構如中華信評twAA+，及A.M.Best、S&P等級「A」的認證，2021年更獲台灣保險卓越獎之保戶服務、風險管理等三金二銀肯定。

新光產險表示，仍會以樂觀審慎的態度，面對2022年的各種變動因素，隨時關注外在環境變化，適時調整經營管理及投資策略，持續加強公司風險控管、業務品質及客戶服務。