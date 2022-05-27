溫馨一波波 富邦蔡明興再發信為產壽險員工打氣

繼昨天(26日)以富邦人壽董事長身份，發信給全體富邦人壽員工之後，富邦集團二董蔡明興今天(27日)又以富邦金控（2881）董座身份，發信給全體員工，尤其強調對產險子公司全體員工的感謝，表達金控大家長的溫暖。

蔡明興表示，他要感謝產險子公司的全體同仁，長時間以來全力以赴處理爆量的投保、續保、文件登打、審查及理賠申請給付，謝謝大家加班堅守崗位，共體時艱，竭力妥善處理每一位客戶的需求；更感謝同仁們的家人支持與體諒，共同為回應客戶的需求而努力。

據了解，防疫保單風波，富邦金控與子公司高層，最早發信給員工加油打氣的是富邦產險董事長陳伯燿與總經理賴榮崇，兩人今年5月18日就在信裡感謝富邦產全體同仁全力處理，以期減緩公司面對的質疑與不滿。

陳伯燿、賴榮崇原本就是國內產險業出了名的，體貼員工的好長官；產險同業透露，這次風波，陳、賴二人，內心都相當煎熬。