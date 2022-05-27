股東不滿股價過低 新光金：人壽接軌IFRS17後增加配息

新光金控（2888）今（27）舉行111年股東常會，通過盈餘配發案，發放普通股共62億元、配發每股0.43元現金股利，分配後仍有未分配盈餘約393億元。會議開始十分鐘就有多位股東接連提問，其中有小股東指出，新光金股價長期低迷，建議公司提升配息金額，刺激股價表現；新光金代理董事長、今日會議主席李增昌表示，「新光金股價確實委屈了。」

以新光金今日股價來說僅8塊多，小股東建議新光金應增加配股金額，將有機會有效提升股價表現。李增昌表示，新光金目前每股淨值為18.2元，股價只有8塊多，股價確實很委屈，不過股價起起落落，目前盈餘保留300多億，內部針對股東期待都有所了解，但配息仍要考慮到現金流量。

此外，李增昌指出，配息亦會牽涉到旗下子公司盈餘上繳金控情況，目前金控只有銀行、證券上繳，人壽必須等到接軌IFRS17後，「人壽接軌前要上繳機會不大，等到人壽可以上繳後，股東就可以期待更多的股息，屆時股價就會有可能修正。」

他強調，希望未來配息可以增加，股價往上走，李增昌對股東喊話，「非常抱歉、不符合你的期待，接軌後配息會增加。」保險業在2026年接軌「IFRS17號公報」及「國際保險資本標準」(ICS)2.0，屆時新光金有機會增加配息，進而改善股價。