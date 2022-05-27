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防疫險四大態樣遭拒保 金管會出手了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

民眾投保防疫保單遭拒，引民怨沸騰，金管會再度出手。金管會今(26)日發文給12家銷售防疫保單的產險業者，指出接獲民眾陳情保險公司有「投保遭拒的四大不合理」，認為已經影響保戶權益，要求業者盡速改善，並再度重申6月底前需全數完成核保作業。

金管會指出四大不合理拒保態樣，一、以各種理由拖延核保，二、非保戶親自簽名而要求臨櫃確認，並未提供合理期間，或以保戶筆跡不符為由拒保，三、原承諾若有其他公司防疫保單尚可承保，卻以重複投保為由拒保，四、原可補正事項，卻沒給予合理補正期間或藉故拒保。

據了解，這四大態樣中，目前爭議最大的是「代簽名」爭議，從4月起旺旺友聯產、明台產到和泰產，都發現保經代通路進件的紙本要保書，有「一整疊」筆跡都相同，業者認為，依規定「非親簽」的簽名不符保單自然不成立。

產險業者坦言，會發生保經代通路進件「一整疊」的要保書上簽名筆跡都一樣，是因為在停售前、保經代通路大舉替客戶趕進件所致，一家公司代簽名占比最高達30%。

業者說，保經代業務員違規替幫大批客戶簽名，違規過於明顯又數量龐大，才會要求保戶需在3~5天內，親赴臨櫃來簽名確認，但只要發現簽名不符、就會拒保。

但金管會則認為，只要保戶在合理期間內，讓保戶確認投保意願並完成更正補簽，保險公司就需核保，不能因為「簽名不符」做拒保理由。

其次，重複投保部分，主要爭議是有業者原承諾若有投保其他公司防疫險，仍可投保，卻又以重複投保為由遭拒，據了解，此爭議主要是曾允諾已投保同業防疫險、也可再受理投保一張的和泰產險，又遭拒保而引民怨所致。

最後的補正事項，據瞭解，主要是保經代通路送件給保險公司，因為未依照截止日、來不及送時，過去一般會先給保險公司一個備份掃描檔傳真資料、讓保險公司先填寫資料，但有保險公司卻因此拒收拒保，而引發爭議。

金管會重申，要求12家產險業者需依照產險公會調查允諾的期限，在今年6月底前全數完成核保。

防疫保單 保險 金管會

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