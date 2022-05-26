台股大跌、新台幣匯率逆勢升 匯銀主管直指這原因

根據《財訊》報導，也不過才兩年前，新光金因投資過於集中較低評級債與高波動股票標的，讓金融資產出現逾3百億元的未實現虧損，導致淨值低落而被列入金管會觀察名單。殷鑑不遠，三商美邦人壽竟然還是步上後塵。

2022-05-26 16:20