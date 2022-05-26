台股大跌、新台幣匯率逆勢升 匯銀主管直指這原因
台北股匯走勢脫鉤。儘管外資今（26）日賣超逾百億、台股指數收盤大跌逾百點，新台幣匯率在外資小幅匯入與出口商拋匯下仍維持強勢，終場升值5.1分，收29.505元，連兩升並為近一個月新高，總成交量為13.88億美元。
匯銀主管指出，雖然外資在股市賣超，但在匯市仍小幅淨匯入約2億美元，加上適逢月底，出口商賣匯單如潮水般湧進，新台幣匯率盤中一度闖破29.5元大關，最高升抵29.464元、最多升值9.2分。
不畏台股大跌，新台幣匯率「走自己的路」、以升值作收，匯銀主管表示，「外資雖匯入，但金額不算多，大約2億美元，相較於外資，出口商拋匯力道相對猛烈，成為支撐新台幣匯率強升的主因。」
展望後市，匯銀主管說，聯準會公布會議紀錄顯示，決策官員5月初除一致通過升息2碼的決策，多數官員也支持在未來2次會議延續升息步調，分別調升2碼。
影響所及，國際美元維持偏弱整理，部分亞洲新興市場貨幣獲得喘息機會，新台幣匯率今日一度闖破29.5元大關，不過，著眼聯準會接下來仍將鷹派升息，市場暫時缺乏方向，估計短期內，新台幣匯率將位於29.3~29.8元區間波動整理。
中央銀行統計顯示，美元指數今天下跌0.18%，主要亞洲貨幣升貶互見。其中日圓罕見強勢反彈0.41%，新台幣升值0.17%，星元小幅升值0.04%。
相較於日圓、新台幣與星元，台灣主要貿易對手國貨幣韓元今天走勢疲軟，兌美元匯率下跌0.19%，人民幣匯率也重貶0.88%。
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