法人：無現金社會來臨 數位支付熱潮正興起

台中市七期重劃區河南路及市政路口的精華地段，有一棟未來台中地標的商辦正在興建，這棟名為「台中之鑽」的超高大樓，將是台中市第一棟高度超過200公尺的建築物，還沒落成已連獲國際建築大獎。如此宏偉的大樓不是壽險或建商所投資，而是台中銀行耗費百億打造的未來新總部。

2022-05-26 11:52