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法人：無現金社會來臨 數位支付熱潮正興起

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
全球無現金交易量快速成長，預料亞太區增速最快。資料來源：資誠聯合會計師事務所。
全球無現金交易量快速成長，預料亞太區增速最快。資料來源：資誠聯合會計師事務所。

疫情加速嗶經濟、掃經濟興起，全球產業包括金融服務業在內正出現服務及產業轉型，「數位支付」更成為這波產業蛻變及支付趨勢的核心此數位轉型趨勢，正催化世界快速轉變，預料將為整個支付生態圈及其產業創造新興蓬勃機會。

根據資誠聯合會計師事務所發布的金融業支付未來趨勢報告表示，金融服務業在疫情全球大流行的催化下，正處於關鍵的轉型過程。從2020年到2025年，全球無現金交易量將成長80％以上，從大約1兆筆增加到將近1.9兆筆交易。其次，到2030年，全球無現金交易總量將大幅成長至逾3兆筆，較2020年增加近二倍。最後是亞太地區將以最快的速度成長，無現金交易總量從2020年到2025年將成長155％，2025年到2030年再成長76％。

國泰全球數位支付服務ETF( 00909)基金經理人游凱卉觀察，數位支付日益大行其道，這其中轉變的關鍵就是，Y世代、Z 世代或千禧世代開始成為消費主力，年輕世代從小就習於使用手機上網、行動瀏覽、行動購物等，對他們來說數位支付無須帶皮包、實體信用卡，現在手機就是信用卡，購物只要一機在手，就可隨時嗶、掃條碼，甚至上網滑購物網站就可線上電子支付，生活消費面的轉變正催化產業轉型，如部分金融科技公司開始轉向雲端服務模式，隨時隨地用任何網路裝置皆可存取，甚至可應用於帳戶處理、詐騙防護、電子錢包等服務，這些都加快推升零接觸的支付商機，加上區塊鏈技術、數位藝術版權保護的出現，不可竄改的特性讓應用場景不再侷限於數位資產，更拓展到身份驗證、金融核保、NFT等場景，可預期數位經濟熱潮將席捲而來。

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