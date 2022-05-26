元富投顧蟬聯《金曜獎》 盈餘預估準確獎第一名

新光金控旗下元富證券子公司元富投顧，獲CMoney第二屆《金曜獎》最佳研究報告獎之盈餘預估準確獎第一名，顯示元富投顧研究報告的穩定性與可靠性，對公司及元富證券客戶，其投資決策均產生實質的貢獻度。

CMoney金曜獎是為了促進投資法人機構研究報告準確度的提升，並藉由CMoney的評審，提供投資人在選擇研究報告上有更多的參考依據。「盈餘預估準確獎」根據CMoney獵報系統，就2021年1月1日起至2022年3月31日內各家研究報告預估公司EPS與實際公告後的EPS相比，評選出誤差值最小的前5名，得獎者分別為元富投顧、富邦投顧、凱基投顧、統一投顧及元大投顧。

元富投顧鄭文賢總經理表示，元富投顧注重團隊合作戰力的發揮，研究報告從研判總體經濟方向、掌握產業景氣脈動到公司營運動態，研究員透過強而有力的整合平台，慢慢塑造出元富投顧團隊的觀點（House view）。不僅如此，研究員更勤於拜訪公司、參加各項研討會；每日晨會討論、每周投資會專題研討；專注法人客戶簡報，更加了解市場熱門議題。對元富投顧研究員而言，就像在一個穩定的系統自動運轉，日積月累紮實培養重視基本功的高素質研究員，目前元富投顧研究員平均年資在10年以上，質優且穩定。