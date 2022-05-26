三類女性看過來 一張保單涵蓋失能、特定部位手術4保障

台灣正快速邁入超高齡化社會，隨著平均餘命延長，國人也更加正視長期健康照護問題。康健人壽推出首張專為女生打造的保單「扶愛85定期保險」，提供1至6級失能定額與扶助保險金，並針對意外事故所致加倍給付，住院與手術皆有保障，另針對女性特定部位手術提高保障額度，保單同時可搭配特定傷病附約，提供最高可達120個月的生活扶助金。

據衛生福利部資料顯示，台灣女性失能率高於男性，且女性失能人口增加幅度高於男性，也讓女性族群更加倍關切自身健康和保障。康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，無論是正在衝刺事業的單身女性、為家庭付出所有的全職媽媽、還是蠟燭多頭燒的職場媽媽，在為自己和家人打拼的同時，更需要提早為未知的風險做好準備。

邵駿崴指出，女性在家庭、社會、職場上的角色越來越重要，但疾病或意外都可能造成生活能力的喪失，龐大的醫療支出對個人或家庭來說都是沉重負擔，因此特別專為女性量身訂製「扶愛85定期保險」，是市面上少見完整涵蓋失能、意外、住院、手術、以及女性特定部位手術於一張保單的商品，希望為女性建立起更健全的防護網，以對抗未來的不確定性。

康健人壽這張專為女生打造的保單「扶愛85定期保險」共有四大特色，包括一、提供不論疾病或意外所致的1至6級失能保險金與最高可達180個月的失能扶助金，以即時補貼保戶所需的醫療支出以及生活補貼；若為意外傷害導致1-6級失能再提供加倍給付。

二、住院病房、手術皆有給付，常見女性特定手術部位像是乳房、子宮、輸卵管和卵巢手術再提供增額給付；三、意外傷害身故或因交通意外身故皆享有額外給付；四、同時可搭配康健人壽「愛護滿載一年定期特定傷病健康保險附約」，提供包含重度癌症等15項特定傷病，並享有最高可達120個月的特定傷病生活扶助保險金，且不須每年提出診斷書證明。