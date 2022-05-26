TDR修法卡關 法界憂：證交法制健全遙遙無期

立法院財政委員會昨天審查攸關台灣存託憑證（TDR）法律性質明確化的證券交易法第4條及第165條之2條文修正草案，立委未達成共識，金管會也不贊成修法，草案擇期審查。法界人士今天指出，僅因金管會無理反對，即停止修法，實屬為德不卒，令人失望，將使我國證券交易法制健全遙遙無期，讓國人倍感失望。

法界人士指出，台灣存託憑證（TDR）定性不明，長期使我國證券交易法令處於不明確狀態。由於我國證交法上之有價證券，是採有限列舉、概括授權之立法例，即係先列舉政府債券、公司股票、公司債券等為該法有價證券，其餘則授權主管機關核定之。而因台灣存託憑證並非列舉之有價證券，也未曾經主管機關行使核定權，而非證交法上之有價證券。

法界人士表示，證交法於101年1月4日修正時，增訂第165-2條，使台灣存託憑證得以準用證券交易法部分規定，無論金管會或證交法學者，均肯認第165-2條所規範者，即為台灣存託憑證。司法審判實務上在適用證交法時，竟然認為第165-2條所規範對象並非台灣存託憑證，而完全誤解立法院增訂第165-2條之立法目的，造成台灣存託憑證法律地位重大不明。

多位證券交易法學者專家，也多次以研討會、發表相關文獻的方式廣泛討論，認為台灣存託憑證並非證券交易法第6條所明文列舉有價證券，亦未曾經主管機關核定為有價證券，對於此行政上及司法上矛盾，應由立法者透過修正證券交易法方式，使台灣存託憑證法律地位得以明確，以免滋生法律適用上之疑義。

法界人士指出，身為主管機關之金管會，對於此一爭議，卻始終採取迴避之態度，不願正視台灣存託憑證「妾身未明」狀態，而任由該爭議持續延宕，其鴕鳥心態，不言可喻。

法界人士表示，立法機關於101年1月4日修正增訂之第165-2條規定，既因文義不明，導致司法審判實務上在適用時，誤認該條所規範之對象並非臺灣存託憑證，而與立法目的完全抵觸，為求落實法律明確性原則，立法機關本應儘速透過修法方式，以法律確定「台灣存託憑證」法律地位，以利我國法制健全以及落實法律明確性憲法原則。

多位證券交易法學者專家仍期許立法院應儘速完成修法，避免「台灣存託憑證」定性不明此一歷史共業，一再成為證券交易法之適用發生法律不明確狀態之絆腳石，讓我國之金融法制更加健全，以提升國家競爭力。