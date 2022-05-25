開發金人資長換陳慧珠 凱基銀董座魏寶生退休6月生效

開發金控（2883）子公司凱基銀行董事長魏寶生預定6月初退休，開發金已規劃在6月17日股東會改選新一屆金控董事後，再行指派新的凱基銀董事代表人，出任董事長，在此之前，將由其他現任董事暫時代理董座。另外，開發金人資長則是聘任原匯豐銀台灣區人資長的陳慧珠，接替目前已請辭休假的原任人資長劉愛璇，6月正式生效。

開發金今年股東會剛好要全面改選董事，魏寶生預計退休時間略早於股東會，因此開發金規劃改選後再一併改派與聘任新的凱基銀董事長。據悉，魏寶生希望工作的自由度更大，因此可能轉擔任上市公司獨立董事，以及可能跨足創投圈。

另外，作為老外總經理新經營團隊一員的開發金人資長劉愛璇，於到職一年請辭令人意外，是否有特別原因? 開發金則是表示，劉愛璇是新加坡人，因為家庭因素才決定辭職離開、返回新加坡，4月請辭、6月生效，開發金已聘任來自匯豐銀的陳慧珠接替她出任人資長一職。

陳慧珠除了匯豐銀台灣區人資長的資歷外，根據中華人力資源管理協會（CHRMA）官網資料，陳慧珠還曾經擔任過單層次直銷龍頭雅芳（AVON）化妝品的人才召募與訓練發展工作，推測對於雅芳穿梭大街小巷的雅芳小姐業務大軍的養成訓練應不陌生，官網也介紹陳慧珠有英國諾丁漢大學企管碩士學歷，具20年以上人力資源經驗，負責範疇包括薪酬福利、員工訓練與發展、組織設計與發展、人員招募、績效管理、員工關係等。