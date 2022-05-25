保單忘了繳錢 未來也要通知被保險人

民眾保單忘了繳錢，保險公司除會通知「要保人」（付保費者），未來也需通知「被保險人」，避免因保戶忘了繳錢、導致保單停效。

財委會今天初審通過《保險法》116條，將目前保單催告僅需通知「要保人」或其他應付保費義務者，未來將增加通知「被保險人」且以留存在保險公司的聯絡資料，以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式做通知。

要保人及被保險人不同一人，通常發生在夫妻間、或是父母替子女投保的保單，一般父母是要保人、子女是被保險人，當子女成年後，父母忘了繳錢、就可通知子女，避免保單因沒繳錢而停效。

此修正案是立委賴士葆等人提案，主要為了避免要保人沒付保費，又沒通知被保險人或受益人時，導致保單停效，讓被保險人及受益人權益受損，主張保險公司若沒通知被保險人、受益人時，保單不能停效，且催告和通知，除要保人外，也得一併通知被保險人、受益人。

金管會指出，投保實務上，保單受益人多填「法定繼承人」或是有多位受益人，若保險公司無法得知法定繼承人或是多位受益人聯絡方式，恐將使契約效力懸而未決。

其次，當要保人早於被保險人身故，由法定繼承人承接保單權利，避免保單停效，因此不能刪除「其他負有交保費義務者」。金管會最後建議，新增被保險人的未繳保費通知即可，且要保人也得留存被保險人的連絡資訊給保險公司，避免保險公司通知不到。