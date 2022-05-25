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匯銀主管：新台幣匯率變強 月底前有望升值挑戰此價位

經濟日報／ 記者陳美君／即時報導
匯銀主管說，近期國際美元自高檔回落，包括新台幣在內的部分亞洲貨幣略見反彈，估計5月底前，新台幣匯率有機會續升、並挑戰29.5元大關。圖／聯合報系資料照
匯銀主管說，近期國際美元自高檔回落，包括新台幣在內的部分亞洲貨幣略見反彈，估計5月底前，新台幣匯率有機會續升、並挑戰29.5元大關。圖／聯合報系資料照

熱錢重返台灣，結合出口商月底拋匯力道，激勵台北股匯雙雙走揚。匯銀主管估計，外資今（25）日匯入近4億美元，加上出口商月底拋匯需求升溫，與熱錢同步進場賣匯，推升匯價今日盤中最高升抵29.526元、最多升值9.6分；午後進口商進場撿便宜的美元，使升值金額縮至6.6分，收在29.556元，為近一個月新高。

美股前日漲跌互見，那斯達克指數收盤大跌270點，台股仍「走自己的路」，收盤大漲逾百點，外資也回補台股逾50億元。匯銀主管說，外資回流，激勵台北股匯大漲，不過早盤源源不絕匯入的熱錢，午後轉為匯出，估計全日淨匯入金額僅近4億美元。

匯銀主管說，除外資外，因適逢月底，出口商也積極進場賣匯，增加新台幣匯率的升值壓力。此外，台北匯市今天湧現拋匯盛況，買盤卻相對空虛，只有眼見匯價重返29.5字頭的進口商，進場撿便宜的美元，中央銀行則是作壁上觀，並未大舉進場調節，匯市交投不算踴躍，總成交量僅11.44億美元。

匯銀主管說，近期國際美元自高檔回落，包括新台幣在內的部分亞洲貨幣略見反彈，估計5月底前，新台幣匯率有機會續升、並挑戰29.5元大關。

央行統計顯示，美元指數今日上漲0.39%，主要亞幣漲跌互見，其中，新台幣匯率升值0.22%、表現相對強勢，主要貿易對手國貨幣韓元升值0.13%，與日圓相同，星元與人民幣分別貶值0.12%與0.03%。

匯銀主管表示，儘管國際美元漲勢暫歇，讓部分亞洲貨幣出現反彈機會，不過聯準會維持鷹派升息基調，資金要大舉回流新興市場機率不大，只是進入月底，出口商拋匯賣壓明顯升溫，有助支撐新台幣匯率，估計月底前，新台幣匯率有機會在29.3~29.8元區間波動整理。

新台幣 台幣匯率 外資 美股 聯準會

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