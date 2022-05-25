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今年國銀首例 玉山金：金管會核准設立日本福岡分行

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
玉山金今天舉行法說會，玉山銀董事長黃男州表示，金管會核准玉山設立日本福岡分行。圖／玉山金控提供
玉山金今天舉行法說會，玉山銀董事長黃男州表示，金管會核准玉山設立日本福岡分行。圖／玉山金控提供

玉山金控今召開第一季法人說明會，在海外布局方面，玉山銀行董事長黃男州表示，玉山邁入第4個10年目標要成為「亞洲的玉山」，除籌設中的泰國曼谷、越南胡志明代表人辦事處，金管會已核准設立日本福岡分行，為今年國內銀行申設海外分行首例。

玉山金第一季自結淨收益135.5億元，稅後淨利43.3億元；金控每股稅後盈餘(EPS)0.32元、股東權益報酬率(ROE)8.86%、資產報酬率(ROA)0.53%；今年台灣出口及民間投資表現良好，玉山響應「投資台灣三大方案」，本季放款增加592億元，餘額較去年同期成長13%；海外分行、子行放款也漸進成長，外幣放款較去年同期增加20.8%。

玉山金指出，營運規模穩健發展，玉山展現良好的風險控管能力，資產品質優良，本季逾期放款比率(NPL)為0.15%，備抵呆帳覆蓋率811.4%。至於第一季淨手續費收入51.7億元，較去年同期略減1.9%，主因第一季金融市場震盪較大，影響財富管理業務；但企業金融手續費收入成長達36%，主要為國際聯貸及主辦國內綠能專案融資手續費收入貢獻。

減碳目標方面，玉山首創「碳排計算機」，輔導企業訂定減碳目標，率先導入內部授信碳定價，分析授信部位所隱含碳成本，將顧客碳排納入授信考量。截至今年第一季止，玉山各類永續相關授信金額3156億元，佔企金放款總餘額36%。

玉山金總經理、永續長陳美滿表示，玉山積極實踐2050年淨零碳排的承諾，為亞洲首家銀行承諾於2035年全面撤資(phase-out)煤炭相關產業。

另，玉山領先同業發行零碳信用卡，累計2021年已達402萬張，全國第1，近期更推出無實體信用卡「玉山數位e卡」，為台灣首家通過萬事達數位優先卡計劃的銀行，減少每張實體卡片製作所產生約900公克的碳排放量，結合綠色刷卡消費優惠活動，鼓勵卡友落實環境永續。

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