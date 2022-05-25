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合庫銀併聯型儲能設備貸款 挺淨零碳排助企業永續發展

經濟日報／ 記者陳美君／即時報導

為支持「臺灣2050淨零排放路徑」之能源轉型與產業轉型政策，以金融核心力協助達成2050淨零排放目標，合作金庫銀行積極推動自主綠能產業發展，針對透過電力交易平台機制設置儲能設備之企業，推出「併聯型儲能設備貸款」，為企業建置儲能裝置挹注資金活水。

政府極力推動非核家園，規劃2025年再生能源發電占比達20%，再生能源裝置容量擴充與儲能設備密不可分，合作金庫銀行「併聯型儲能設備貸款」提供客製化服務及優惠授信利率，貸款額度最高為該計畫建置成本之八成，另企業亦可透過合庫之信託帳戶管理售電收入金流，便利電力交易平台與業者之資金運用，以多元之金融服務協助企業永續發展。

除「併聯型儲能設備貸款」外，合作金庫銀行前已推出「永續連結貸款專案」與「ESG機器設備升級貸款優惠利率專案」等綠色金融商品，透過授信條件連結永續發展指標及設備升級融資可獲優惠利率之方式，鼓勵企業重視永續發展，協同客戶落實環境永續。

為降低自身營運之碳排放量，合作金庫銀行總行大樓採綠建築設計，近年更積極推動多項節能減碳方案，如辦公室照明減盞、公文電子化並購置多輛電動機車供公務使用等，以低碳營運之實際行動邁向淨零碳排，善盡企業社會責任。另合庫金控集團於今（111）年3月參與全球最大自發性公益減碳活動「Earth Hour關燈一小時」。自3月起至12月底全台290處營運據點更實行「關燈活動」，關閉直立、橫式招牌及不必要之照明設備，預計可節電達1,292,507度，相當於減少649噸碳排放量，等同於約1.67座大安森林公園之年碳吸收量，期望藉由全集團的積極投入，傳遞氣候變遷議題的重要性，以實際行動落實ESG理念。

合庫銀行長期以來秉持一貫力挺企業，透過全台270家營業據點，提供企業多元化及完整服務，有需求之企業可就近洽各區合作金庫銀行營業單位辦理。

合作金庫 合庫金 再生能源 ESG 碳排放

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