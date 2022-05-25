快訊

TVBS女主播上演宮鬥劇 3主播涉霸凌另1名女主播遭逮

北市疫情洪峰過了 柯文哲：接下來高原期估維持4周

高峰到了？新冠單日確診逼近9萬人 陳時中這樣說

防疫保單「非親簽」 金管會：非拒保理由

經濟日報／ 記者廖珮君／即時報導
保險局長施瓊華說，業者須給保戶合理期間，讓保戶確認投保意願，但不能做為拒保理由。示意圖。圖／聯合報系資料照片
保險局長施瓊華說，業者須給保戶合理期間，讓保戶確認投保意願，但不能做為拒保理由。示意圖。圖／聯合報系資料照片

防疫保單簽名爭議又一起。民眾在24日收到和泰產防疫保單簡訊，要求保戶三天內得「親自」到各營業據點親簽，否則無法進入核保程序，引發民怨，保險局長施瓊華說，業者須給保戶合理期間，讓保戶確認投保意願，但不能做為拒保理由。

施瓊華說，主要產險業者發現，保經代通路大量送件、簽名很類似，為了確保契約安定性，讓客戶確認意思表示，業者也給了合理期間、讓客戶盡快確認投保意願，因此不能做為拒保理由。

據了解，主要是民眾在5月24日收到和泰產險發出的大量簡訊，要求翌日起的3個工作天內，要保人及被保險人需攜帶身分證正本，「親自」到和泰各營業據點「親簽」聲明書。

未滿20歲者須由法定代理人陪同辦理，有了「親簽」動作後，防疫保單才會進入核保程序，若逾期未至、或簽名不符，和泰產將不受理。

和泰產險表示，主要是核保審核過程中，無法確定要保書上的簽名，是否為本人親簽，因此，未能順利完成審核作業。

防疫保單 產險 保險

延伸閱讀

防疫險百萬件核保中 拚6月完成

產險公會理賠指引出爐！ 「陪同隔離」仍在研議

還有100萬張防疫險未核保 金管會：6月底前全部要完成

理賠之亂 保險局長：即使每天賠1億「符合契約就要賠」

相關新聞

防疫保單「非親簽」 金管會：非拒保理由

防疫保單簽名爭議又一起。民眾在24日收到和泰產防疫保單簡訊，要求保戶三天內得「親自」到各營業據點親簽，否則無法進入核保程...

防疫保單客訴王 今年6月底全都露

財委會今通過臨時提案，金管會應要求評議中心在6月底前統計並公開防疫保單客訴件數，且之後須維持每兩個月統計一次，直到202...

新台幣午盤升4.7分 暫收29.575元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收29.575元，升4.7分，成交金額4.57億美元

新台幣開盤升0.2分 為29.620元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以29.620元開盤，升0.2分

561億 壽險配息總額創高

金管會昨（24）日宣布，再核准台灣人壽、合庫人壽發放去年度現金股息，加上5月初第一批六家獲准配息者、及近期遞件申請的安聯...

滙豐承辦和碩永續融資

滙豐（台灣）昨（24）日宣布，與和碩攜手完成首筆永續發展表現連結貿易融資以及永續發展表現連結貸款交易，總金額約為4億美元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。