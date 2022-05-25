防疫保單「非親簽」 金管會：非拒保理由

防疫保單簽名爭議又一起。民眾在24日收到和泰產防疫保單簡訊，要求保戶三天內得「親自」到各營業據點親簽，否則無法進入核保程序，引發民怨，保險局長施瓊華說，業者須給保戶合理期間，讓保戶確認投保意願，但不能做為拒保理由。

施瓊華說，主要產險業者發現，保經代通路大量送件、簽名很類似，為了確保契約安定性，讓客戶確認意思表示，業者也給了合理期間、讓客戶盡快確認投保意願，因此不能做為拒保理由。

據了解，主要是民眾在5月24日收到和泰產險發出的大量簡訊，要求翌日起的3個工作天內，要保人及被保險人需攜帶身分證正本，「親自」到和泰各營業據點「親簽」聲明書。

未滿20歲者須由法定代理人陪同辦理，有了「親簽」動作後，防疫保單才會進入核保程序，若逾期未至、或簽名不符，和泰產將不受理。

和泰產險表示，主要是核保審核過程中，無法確定要保書上的簽名，是否為本人親簽，因此，未能順利完成審核作業。