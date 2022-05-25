搶食千億基金市場 兆豐推刷卡買基金

想投資買基金，現在有更好的選擇，兆豐銀行（2886）宣布，將開放卡友刷卡買旗下基金的服務，持卡人將可活用每月信用卡額度的50%，自由扣繳定期定額或定期不定額基金，透過信用卡可遞延付款的特性，輕鬆享有機動調度及靈活運用資金的便利性。

兆豐銀行表示，目前卡友透過帳戶的存款來扣繳基金金額一年高達600億元，預估還有數百億市場可拓展，規模可達千億，且現行透過線上下單比例更高達七成 ，因此，為了串聯基金與信用卡的跨產品支付服務，開放卡友用信用卡扣繳基金已是勢在必行的金融趨勢，未來也希望藉此深化客戶體驗，強化與銀行的黏著度。

究竟基金投資有多吸引大戶入市？兆豐銀行信用卡處處長蔡秀玲分享一個大戶投資基金的案例，兆豐曾有卡友在一年內不僅刷破3000萬元，還豪擲5億元投資基金市場，顯示大戶在理財方面，比起保守放定存，更喜歡相對積極的基金投資。

以目前兆豐頂級卡友平均額度80萬來算，每月50%即有40萬額度可以扣繳，財力雄厚額度更高，足見卡缴基金服務，對於經營高階財管客群，是一大利器。

也因此，兆豐看好卡繳基金的市場需求將越發蓬勃，此後卡友只要有屬意的投資標的，相較於過往透過存款帳戶扣繳，現在只要申請信用卡扣繳就能輕鬆購入基金，且贖回後都能存放於兆豐存款帳戶，方便隨時提領，讓投資更具機動性、資金運用也能更加靈活。

至於在現行景氣雜音增多的狀態下，定期定額該如何操作才能提高勝率？兆豐銀行投顧小組建議，不妨採取「日日扣」的方式，較能在目前市場波動劇烈之際，克服追高殺低的心理障礙，有效分散風險。而在基金標的配置上，則建議可以關注基本面相對穩健且具備牛長熊短特性的美股和台股，以及具備長線投資趨勢、政策支持的科技、永續商機等投資題材的產業型基金。