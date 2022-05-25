防疫險客訴王6月底揭露 財委會要求啟動專案金檢

防疫險爭議不斷，立院財委會今通過臨時提案，要求金管會須在3個月內對產險公司進行專案金檢，也要求6個月底前，評議中心須公布防疫險客訴件數，並列為保險商品審查依據。

財委會今日通過臨時提案，要求金管會在3個月內要對產險業啟動專案金檢，並在兩周內就各家保險公司財務情況提出書面報告；要求評議中心及保險公司，6月底前公布防疫險客訴件數，之後要每兩個月統計一次至明年4月底，並列為未來保險商品審查依據。

立委林楚茵指出，防疫保單之亂明顯是保險公司董事會公司治理失靈，高層沒有提前啟動風控及危機管理，因此要求金管會須在3個月內辦理專案金檢，對於各產險公司的董事會到底適不適任，必須一一究責。

此外，針對防疫險之亂客訴不斷，從產險公司反悔不續保、重複投保不核保等，影響社會觀感，要求金融評議中心統計並公開接獲防疫險客訴件數，之後維持每兩個月統計一次，直到明年4月底止，以作為各公司保險商品審查依據。

林楚茵表示，金融評議中心的客訴電話都是珍貴的數據，一方面透過 「客訴王」的統計，讓民眾能選擇適合的保險公司，另一方面保險局也應該以此為鑑，做為未來新保單發行的核備依據。