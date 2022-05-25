引資不受時區限制 證交所與永豐金證券活動圓滿落幕

台灣證券交易所及永豐金證券共同主辦的「SinoPac and TWSE Taiwan Corporate Day 2022」線上引資活動，於5月24日順利圓滿落幕。

延續去年的雙方合作，這次引資再度鎖定歐洲地區投資人，為配合兩地時差，這次活動全數場次選擇於下午進行。自5月16日活動開幕以來，11家上市櫃公司藉由11場線上群體會議，以視訊會議方式向國外機構投資人簡報公司業務近況，吸引近150位機構投資人參與會談，透過密集行銷方式，將我國資本市場的優質企業推薦給國際投資人。

活動期間，證交所透過「台灣－創新之島、創新上市平台」專題演講，向國際機構投資人宣傳台灣上市櫃公司在逆勢之中仍能帶給投資人豐碩的成果。為了提供新創公司最佳的上市平台，也為了提供投資人新的投資機會與選擇，去年第3季推出的台灣創新板將迎來首家掛牌公司，並逐步放寬合格投資人限制，讓更多人可以參與台灣新創公司的發展。

證交所近年來推出逐筆交易、盤中零股交易與創新版等各項措施，並藉由多場線上引資活動向國際機構投資人宣傳，彰顯台灣資本市場持續精進作為。為服務更多投資人，這次活動的部分場次亦錄影並上傳證交所Webpro3.0影音傳播網，投資人可不受時間限制線上觀看，網址為https://webpro.twse.com.tw/webportal/vod/117/?categoryId=161。

近兩年受疫情影響之下，證交所積極規劃轉型採線上方式辦理海外引資活動，除邀請上市櫃公司與外國機構投資人直接線上面對面溝通，證交所亦利用線上專題演講、視訊與電話會議等方式，向海外機構投資人宣傳台灣資本市場發展及優勢，以及在新創、公司治理與ESG等各方面所做的努力與成效，提升外資對台灣資本市場的正面看法，在疫情期間持續拓展我國資本市場的國際能見度，成功向國際投資人展現台灣資本市場與優質企業的韌性，進而強化長期投資意願，並藉由外資意見回饋，促使我國市場制度朝國際化、自由化邁進。