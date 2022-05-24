壽險業配發股息再+3！9家總股息上看561億元

金管會今（24）日晚間宣布，再核准台灣人壽及合庫人壽發放去年度現金股息，加上之前6家壽險公司獲准配發股息，合計8家獲准配息達550.16億元，再加上最近遞件申請配息的安聯人壽，合計9家總配息額達561.6億元，創下壽險業獲准配發股息的史上新高紀錄。

據了解，各家遞件申請配股息時，都會事先和金管會溝通，金管會主要是看這家壽險公司能不能配息、能不能配這麼多，只要溝通後，公司內部董事會也通過，之後再遞件申請，金管會多會「一毛未砍」。

根據台灣人壽和合庫人壽日前公告董事會通過，配發股息各是36.93億元、及7.22億元，金管會也核准該配息額，加上之前6家壽險公司獲准配息506億元，合計8家壽險業獲准配息達550.16億元。

據了解，安聯人壽已向金管會遞件申請配發11.45億元，若能獲准，則總計9家配息額上看561.6億元。

今年5月初，第一批獲准配息的6家壽險業，以國泰人壽是224.45億元最高，富邦人壽155.78億元次之，南山人壽61.46億元居第三。

中國人壽45億元、遠雄12.42億元、保誠人壽6.9億元，合計6家核准配發共506億元；若以國壽去年稅後純益1131.6億元來看，獲准上繳現金股息224.45億元，股息配發率達19.8%。