纏訟17年彰銀案將落幕？台新金與財政部皆否認

台新金（2887）與財政部糾纏長達17年的彰銀（2801）案，話題持續延燒。為併購保德信人壽，放掉彰銀這顆燙手山芋，台新金承諾金管會將在6年內出脫彰銀持股，但為爭彰銀經營權，台新金狀告財政部一案，仍在訴訟階段。不料今日有雜誌報導，台新金和財政部已達成共識，台新金將撤告。對此，台新金和財部兩方都在今日發出聲明稿駁斥消息。

根據雜誌報導指出，這起訴訟糾紛日前由最高法院出手，從年初起安排4場調解委員會，台新金和財政部已達成共識，台新金決定撤告，條件是由財政部協助，四大基金、壽險業者以每股18.5元，買進台新金1成彰銀持股，雙方將在本（5）月底完成和解。

台新金今發聲明指出，台新金控一向本諸最大誠意與財政部解決彰銀爭議，並勠力提出各種合理可行之方案，籲請各方勿將調解過程及內容外洩，尤不應以不實資訊誤導大眾，俾免妨礙本案調解之進行，甚至對股市產生不當影響，祈請外界停止臆測，勿遭不正確或不完整之訊息所誤導。

財政部則以三點說明。一、該案仍在最高法院調解中，關於報載調解條件如價格及數量等，並未定案，所稱潛在承買人包含四大基金，亦與事實不符。二、財政部在調解過程均尊重調解委員之職權行使，秉最大誠意及善意，遵照其指示，積極研提可行方案，尋求共識，惟調解條件，仍宜符合交易實務、市場行情及潛在投資人之意願，以公平、合理，且可受公評之條件辦理。

三、財政部再次鄭重呼籲，目前正遵循最高法院調解程序，在調解過程中，請雙方共同尊重調解委員職權，確實履行保密義務，切勿對外提供任何調解中資訊，避免造成各界誤解。