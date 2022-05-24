傳彰銀案1個月內和解收場 台新金：不實資訊

財政部與台新金糾纏17年的彰銀案，今傳出財政部擬找四大基金、壽險業者接手彰銀股權，最快1個月彰銀案就能落幕，但遭財政部澄清反駁傳言。台新金今下午也表示，請外界停止臆測，勿遭不正確或不完整之訊息所誤導。

有媒體報導，針對彰銀案最高法院已出手，從年初起安排4場調解委員會，雙方日前達成共識，台新金撤告，由財政部協助找四大基金、壽險業者以每股18.5元，買進台新金1成彰銀持股，雙方將在1個月內完成和解。

台新金今澄清表示，一向本諸最大誠意與財政部解決彰銀爭議，並勠力提出各種合理可行之方案。籲請各方勿將調解過程及內容外洩，尤不應以不實資訊誤導大眾，俾免妨礙本案調解之進行，甚至對股市產生不當影響。祈請外界停止臆測，勿遭不正確或不完整之訊息所誤導，是所至盼。

財政部今也澄清，該案仍在最高法院調解中，關於調解條件如價格及數量等，並未定案，所稱潛在承買人包含四大基金，亦與事實不符。

財政部表示，在調解過程均尊重調解委員之職權行使，秉最大誠意及善意，遵照其指示，積極研提可行方案，尋求共識，惟調解條件，仍宜符合交易實務、市場行情及潛在投資人之意願，以公平、合理，且可受公評之條件辦理。

財政部也強調，目前正遵循最高法院調解程序，在調解過程中，請雙方共同尊重調解委員職權，確實履行保密義務，切勿對外提供任何調解中資訊，避免造成各界誤解。