防疫險風暴 金管會黃天牧：不會替保險公司止血

防疫險風暴愈演愈烈，有媒體社論直指「金管會要扛責止血」，引發金管會主委黃天牧今天再度親上火線，強調會負起監理機關責任把防疫保單解決，但他話鋒一轉的說「我沒有要止保險公司的血」，止血是保險公司需要自己增資，金管會政策上不是要替保險公司止血。

黃天牧強調，金管會是要承擔防疫保單的責任，讓這件事情隨疫情變化，讓保戶得到權益維護，保險業也可維持健全經營發展，醫療量能舒緩，希望台灣防疫政策很成功走下去。

他說，防疫保單這件事情，金管會是優先配合防疫政策，隨疫情變化而動態調整，也要在如何兼顧醫療資源妥適、保戶權益維護和保險健全之間做權衡。

但他強調，保險公司承保多少保單，該賠就要賠，若賠到需要增資，這些公司都有增資意願，止血是保險公司自己增資，金管會政策上不是要替保險公司止血。

黃天牧說，「我承擔責任是好好把這件事（防疫保單爭議）做好，我沒有要止保險公司的血，我是要表達我們本來就是要承擔責任。」

他說，防疫險理賠額增加，只有增資的問題，保險公司大股東也都願意增資，目前沒有「倒閉」危機。