快訊

賠光了！防疫險理賠達26億元 已超過保費收入

疫情嚴峻北市學生有望提前放暑假？ 柯文哲出面回應了

防疫險風暴 金管會黃天牧：不會替保險公司止血

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

防疫險風暴愈演愈烈，有媒體社論直指「金管會要扛責止血」，引發金管會主委黃天牧今天再度親上火線，強調會負起監理機關責任把防疫保單解決，但他話鋒一轉的說「我沒有要止保險公司的血」，止血是保險公司需要自己增資，金管會政策上不是要替保險公司止血。

黃天牧強調，金管會是要承擔防疫保單的責任，讓這件事情隨疫情變化，讓保戶得到權益維護，保險業也可維持健全經營發展，醫療量能舒緩，希望台灣防疫政策很成功走下去。

他說，防疫保單這件事情，金管會是優先配合防疫政策，隨疫情變化而動態調整，也要在如何兼顧醫療資源妥適、保戶權益維護和保險健全之間做權衡。

但他強調，保險公司承保多少保單，該賠就要賠，若賠到需要增資，這些公司都有增資意願，止血是保險公司自己增資，金管會政策上不是要替保險公司止血。

黃天牧說，「我承擔責任是好好把這件事（防疫保單爭議）做好，我沒有要止保險公司的血，我是要表達我們本來就是要承擔責任。」

他說，防疫險理賠額增加，只有增資的問題，保險公司大股東也都願意增資，目前沒有「倒閉」危機。

防疫保單 保險 金管會

延伸閱讀

防疫保單海嘯 產險業將賠逾400億

金管會：再保2月不承接了

產險業防疫保單總曝險410億？ 金管會：初估比這高

居家照護防疫險理賠 金管會：醫療行為由衛福部界定

相關新聞

花旗銀衝刺客戶數 端午節推醜白兔LINE貼圖搭配三好康

歡慶端午佳節，花旗（台灣）銀行LINE官方帳號推出全新貼圖「花旗銀行×醜白兔 寵粉計畫 龍粽登場」，16款全新貼圖，由詼...

滙豐台灣與和碩合作綠色貸款擁抱永續 總金額約4億美元

滙豐（台灣）商業銀行（下稱滙豐台灣）宣布，為和碩安排首筆永續發展表現連結貿易融資（Sustainability-Link...

玉山銀攜手南山人壽捐贈微型保險 8千名台南市民受惠

玉山銀行持續推廣微型保險保障觀念並協助民眾投保，提供經濟弱勢與特定族群基本人身保險，宣布攜手南山人壽、台南市政府，共同捐...

惠民實業萬嘉環保15億聯貸 華銀主辦完成簽約

華南銀行（2880）統籌主辦惠民實業暨萬嘉環保新台幣15億元聯貸案完成簽約，聯貸案資金主要用於支應借款人承攬政府工程所需...

國壽千億現金 布局股債

國泰金控昨（23）日第1季法說會公布，核心子公司國泰人壽2021年底每股隱含價值（EV）達91元歷史新高，也是壽險業最高...

五大銀行新增房貸 驟減

受工作天數較少、政府打炒房政策發酵、疫情嚴峻與經濟展望保守等利空因素影響，中央銀行昨（23）日公布，五大銀行4月新增房貸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。