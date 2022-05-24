超過今年已收保費！ 防疫保單理賠飆破25億元

防疫政策從清零轉向共存，12家產險公司面臨防疫保單龐大的理賠壓力，金管會今（24）日公布最新統計，今年到5月23日為止，防疫保單共承保269.1萬件，保費收入21.19億元，不過理賠金額亦攀高至25.82億元，顯示防疫險理賠金額超過今年已收保費。

金管會公布防疫險最新銷售概況，今年到5月23日止，一般法定傳染病防疫險承保件數269萬1,095件、保費收入21.19億元，理賠件數跳升至7萬3,135件，理賠金額也攀高至25.82億元。

相比先前截至5月17日統計，防疫保單理賠件數一周大增近2.3萬件、理賠金額亦暴增7.79億元，平均一天理賠1.1億元。市場推估，理賠申請通常有遞延效應，以5月初、中旬國內確診人數爆大量來看，預期最大理賠潮壓力應於6、7月逐步顯現。