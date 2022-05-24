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悠遊卡慶20周年 暑期菁英實習計畫起跑

經濟日報／ 記者楊文琪／即時報導
悠遊卡公司「暑期菁英實習計畫」今年邁入第八年，今年適逢悠遊卡20週年，悠遊卡公司表示，只要有熱誠、具積極主動的學習態度者，皆能報名參加。圖/悠遊卡公司提供
悠遊卡公司「暑期菁英實習計畫」今年邁入第八年，今年適逢悠遊卡20週年，悠遊卡公司表示，只要有熱誠、具積極主動的學習態度者，皆能報名參加。圖/悠遊卡公司提供

悠遊卡今年即將邁入發行20週年，想邀請年輕學子一同發揮創意，祝悠遊卡生日快樂！「暑期菁英實習計畫」即日起至6月7日止接受報名，預計招募6至8名有想法、有創意的大專院校在學學生，近距離參與悠遊卡的重要里程碑。

悠遊卡今年即將歡慶20周年，所發行儲值卡產品流通卡數超過9,300萬張，年交易金額也逼近500億元，為業界第一，電子支付產品悠遊付會員數達170萬人，穩居業界第3。「一卡一付」的完整行動支付平台不但可以服務廣大通勤族的交通剛性需求外，小額消費通路也深入庶民生活，建構出完整的「悠遊生活生態圈」。

悠遊卡公司「暑期菁英實習計畫」今年邁入第八年，今年適逢悠遊卡20週年，意義格外不同；悠遊卡公司表示，只要有熱誠、具積極主動的學習態度者，皆能報名參加，即日起開始收件至6月7日（二）晚上12時止，報名者需錄製2分鐘內的自我介紹影片，並準備報名表等相關資料，預計招募六至八名，提供大展拳腳的機會。

悠遊卡暑期菁英實習計畫甄選對象為國內公私立大專學院在學學生，不限科系，經書面審查及面試通過後任用，實習期間自7月1日起至8月31日止，任用期間享有薪資、勞保、健保與新制勞工退休提撥。

悠遊卡公司表示，近年來國內重要企業都相當重視的實習活動，不但藉此讓學生可以提早認識企業環境及運作，做為進入職場前的準備，更可以藉年輕學生的思維及觀察為企業注入不同觀點，加強企業和年輕世代的連結，提升企業前瞻的視野。

悠遊卡公司2022年暑期菁英實習詳細辦法，詳見悠遊卡公司官網（www.easycard.com.tw）「最新動態」中的「重要公告」https://www.easycard.com.tw/new?cls=2&id=1653376602。

悠遊卡 實習

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