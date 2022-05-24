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統一恒生科期ETN5月25日上市 參與中港科技股的發展契機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

香港恒生科技指數於3月中觸底反彈，統一證券（2855）發行的統一恒生科期ETN（020033）將於5月25日掛牌，發行價4元，讓投資人有全新的工具參與香港新經濟股的發展契機。

統一恒生科期ETN追蹤恒生科指期貨指數，該指數2021年4月12日於港交所掛牌，以恒生科技指數為交易標的；恒生科技指數係以流動性、行業篩選後，依照科技主題及創新標準，篩選出前30檔市值最大的公司，個股比重上限8%，同時快速捕捉海外上市中概股與獨角獸企業。

依據恒生指數公司資料，截至4月底前五大成分股為美團-W（3690.HK，比重9.17%）、阿里巴巴－SW（9988.HK，比重9.09%）、京東集團-SW（9618.HK，比重8.53%）、騰訊控股（700.HK，比重8.09%）以及小米集團-W（1810.HK，比重7.68%）。

恒生科技指數在過去一連串反壟斷監管及政策打壓房地產引發的內需疲弱，與今(2022)年以來的戰爭事件與通膨飆升下，從去年高點10945.22回落至今年3月15日的最低點3472.42。觀察全球市場追蹤恒生科技指數相關商品的資金規模，自該指數掛牌以來穩定向上堆疊成長，依據恒生指數公司資料顯示，僅ETF及ETN4月底規模已達60億美元，更於今年3月來到高點，恒生科技期貨平均每日成交量亦於同時間攀升至高點。

受到疫情衝擊、大國博奕影響及中國大陸監管政策調整等因素，香港新經濟股仍面臨多重機會與挑戰。統一證券也提醒投資人，指數工具本身為中性，並不代表對標的的預期，投資人仍應多方參考判斷。

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