花旗銀衝刺客戶數 端午節推醜白兔LINE貼圖搭配三好康

歡慶端午佳節，花旗（台灣）銀行LINE官方帳號推出全新貼圖「花旗銀行×醜白兔 寵粉計畫 龍粽登場」，16款全新貼圖，由詼諧逗趣的醜白兔身穿花旗T恤，不論是手捧著粽子或是划龍舟，搭配「端午節快樂」、「有你真好」等應景祝福語，結合時下熱門的情境用語「心花開」、「小孩才做選擇」、「Thank you」、「OK」，實用有趣的LINE對話，讓醜白兔用經典表情傳遞心情，豐富LINE好友的社群生活。

花旗銀持續給出客戶好康， 衝刺客戶數。第一，5月24日至6月23日止，成為花旗LINE官方帳號好友，即可免費下載花旗聯名醜白兔LINE貼圖。

第二，花旗同步推出LINE好友限定優惠活動， 5月24日至6月12日，花旗新客戶透過LINE官方帳號申辦花旗現金回饋PLUS鈦金卡，可享全通路2%現金回饋，刷滿額可享氣炸鍋及氣泡水機等時尚小家電。 5月24日至5月31日天天還可再參加LINE樂兌活動有機會享LINE POINTS 100點。

第三，新戶辦卡好禮1+1活動，即日起至6月12日期間，新戶透過花旗LINE官方帳號專屬網頁申辦花旗現金回饋PLUS鈦金卡，除可享有全通路2%現金回饋，核卡後30天內一般消費刷滿7,000元(含)以上，再享伊萊克斯 Electrolux 3公升氣炸鍋 及 BubbleSoda 氣泡水機，或是 récolte日本麗克特 2Way Grill Amet 雙面煎烤盤(不挑色)及BubbleSoda 氣泡水機，上述好禮組合二擇一優惠。新戶係指過去180天內不曾持有任一花旗信用卡正卡者。