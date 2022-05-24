滙豐台灣與和碩合作綠色貸款擁抱永續 總金額約4億美元

滙豐（台灣）商業銀行（下稱滙豐台灣）宣布，為和碩安排首筆永續發展表現連結貿易融資（Sustainability-Linked Loan for Trade，SLLT）以及永續發展表現連結貸款（Sustainability-Linked Loan，SLL）交易，總金額約為4億美元，展現滙豐台灣決心以創新的永續金融方案，滿足企業客戶日益茁壯的永續發展願景。

這是和碩首次取得與永續相關的貿易融資信貸，主要用於出口業務，應用範圍涵蓋全球各地，帶領台灣供應鏈接軌國際綠色趨勢；這亦是和碩首次取得與ESG相關的融資。

在此永續發展表現連結的框架下，和碩承諾將在未來一年內降低溫室氣體排放總量至特定水平、提升再生能源產量，同時減少用水量；一旦達成設定目標，滙豐台灣將向和碩提供較為優惠的貸款條件。

滙豐(台灣)商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程表示，本次為和碩安排的金融解決方案結合SLLT與SLL，將推動和碩追求並達成更為進取的永續發展目標。

蕭仲程認為，宏觀角度而言，台灣政府承諾「2050淨零排放」，未來銀行機構一定會加大綠色信貸的投放力度。

他強調，另一方面，愈來愈多的企業資源會向綠色發展傾斜，因為真正推動永續金融趨勢的其實是企業本身：企業正在尋求改變貿易、採購和生產的方式，實踐永續經營及建立更強靭的供應鏈，這能夠帶動永續金融及貿易融資的發展。

和碩聯合科技股份有限公司表示，台灣的強項為製造代工出口，在全球供應鏈中扮演關鍵角色，如電子產業必須順應國際品牌需求、綠化自己的業務方式，使其能夠透過永續的商業模式、材料與產品設計或是產業共生等手法達成循環經濟的理想。目前台灣正加速構建以能源轉型、產業鏈零碳相互促進的新發展格局，將爲產業帶來新的綠色契機；和碩長期重視環境友善設計與綠色製造。

根據彭博數據顯示，全球永續發展表現連結的貸款和債券在2021年持續成長，發行量超過5,300億美元，是2020年的四倍；全球趨勢下永續指標也逐漸拓展至貿易融資領域，此將幫助企業更加便捷地識別供應鏈中的ESG環節。

滙豐集團在2021年促成了830億美元的永續發展融資及投資，將2019年以來的累積金額提升至1,267億美元，進一步朝向於2030年達到7,500億至1兆美元的永續金融發展目標，這當中包括在世界各地進行一系列的永續融資交易，確保融資及投資於特定的綠色環境及社會目標。