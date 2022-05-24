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玉山銀攜手南山人壽捐贈微型保險 8千名台南市民受惠

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
玉山銀行攜手南山人壽、台南市政府共同捐贈台南市經濟弱勢長者微型保險。玉山銀行／提供
玉山銀行攜手南山人壽、台南市政府共同捐贈台南市經濟弱勢長者微型保險。玉山銀行／提供

玉山銀行持續推廣微型保險保障觀念並協助民眾投保，提供經濟弱勢與特定族群基本人身保險，宣布攜手南山人壽、台南市政府，共同捐贈團體微型傷害保險，提供台南市65至75歲經濟弱勢的長者，每人最高30萬元保額，擴大社會安全守護網，讓長者享有基本的意外身故及意外失能保障，估計受益對象將可超過8000名。

玉山指出，微型保險可提供經濟弱勢與特定族群因應意外風險的基本壽險、失能及傷害醫療等保障，其特色為低保額、低保費、保障內容簡單易懂且投保流程簡便，當發生急難變故時，保險金即可發揮救急的功能，分擔經濟支出壓力、協助度過艱困的時刻並展現保險價值，為弱勢者強化保障。

玉山表示，全面推動公平待客原則，持續關懷高齡、身障等弱勢客群，致力於提供公平、友善的金融服務，運用保險產品規劃，滿足顧客保障需求，發揮醫療照顧、降低風險、資產保全等保險價值外，並積極推廣安養信託服務，為顧客提供退休財產保障，享有無後顧之憂的退休生活。

在打造友善金融服務環境方面，於分行設置無障礙服務櫃檯，並於今年4月起提供「遠程視訊手語翻譯服務」，讓聽語障朋友清楚、精準地與銀行溝通，創造最感心的金融體驗，呼應聯合國永續發展目標(SDGs)並實踐身心障礙者權利公約(CRPD)，共同致力減少不平等、落實普惠金融。

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