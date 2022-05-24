惠民實業萬嘉環保15億聯貸 華銀主辦完成簽約

華南銀行（2880）統籌主辦惠民實業暨萬嘉環保新台幣15億元聯貸案完成簽約，聯貸案資金主要用於支應借款人承攬政府工程所需保證、工程週轉金及興建事業廢棄物處理廠，承攬工程項目包括污水處理、海水淡化等，本次聯貸案以12億元推出，由華南銀行統籌主辦，獲得兆豐、永豐、土銀、板信、高雄銀、北富銀及上海銀等同業踴躍參貸，短時間內即超額募集完成，顯見該公司經營績效與華南銀行支持致力於ESG永續發展的企業之理念，普獲金融同業一致肯定。

惠民實業以污水處理廠代操工程起家，延伸到抽水站、水閘門等水利工程、污泥處理、廚餘回收及海水淡化等多元業務，承攬工程金額逐年攀升，由於工程品質良好，屢獲「公共工程金質獎」、「水利傑出貢獻團體」等獎項之肯定，並榮登中華徵信所2021年大型企業汙染防制設備業第一名，在去年缺水期間，更協助政府於新竹、台中完成兩座大型移動式海水淡化廠，在水資源循環經濟領域具產業領導地位。

惠民實業轉投資萬嘉環保事業廢棄物處理廠預計在今年下半年落成啟用，該廠將污泥熱處理至無害的顆粒，最終加工成再製品，讓廢棄物有效利用。

此外，惠民實業也針對廚餘等有機廢棄物，開發出四小時完成醱酵、快速堆肥的技術，除讓廚餘變肥料回到農作物再利用外，厭氧醱酵所產生的沼氣也可用來發電，達到循環經濟與清潔能源雙重效果。