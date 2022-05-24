全球主要債市資金 過去一周多呈淨流出

美國聯準會官員上周再有鷹派言論，債市一度面臨逆風，但隨市場避險氣氛轉濃，避險債券表現相對較佳。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周全球主要債市持續呈現淨流出狀態，其中以新興市場債單周淨流出約61.1億美元幅度較大，而投資級債單周淨流出金額較前值下降為3.4億美元，為幅度相對和緩者。

安聯投信表示，聯準會主席上周表示為了抑制高通膨，聯準會必要時會將利率升至中性水平之上，相關鷹派發言使債市資產多走跌，不過隨著股市動盪使市場避險情緒增溫，部份資金回流避險債券。觀察市場情緒指標－美國10年期公債殖利率過去一周內下跌14個基點收於2.78%，而走跌的公債殖利率也使債市中政府公債相關資產再過去一周大多收紅，風險取向較強的信用債則相對收黑。

安聯四季豐收債券組合基金經理人許家豪表示，隨著烏俄地緣政治動盪拉高原物料價格，今年上半年全球通膨持續偏高，聯準會也相應的於3月及5月進行兩次升息，年底前可能會將利率拉至長期水準之上，而過往相對鴿派的歐洲央行也可能因為通膨高漲於下半年進行升息。整體來說，受到通膨狀況影響，我們認為已開發國家央行利率正常化的步調將快於預期。

在總體經濟部分， 許家豪表示，4月份全球採購經理人指數較前值略降至52.2，經濟仍維持穩健擴張但增速放緩；進一步分析，可發現已開發國家整體仍呈穩健擴張，新興市場則略落於擴張臨界值50以下，成長動能降低。展望後市，受到原物料高漲影響，分析機構多下修2022年全球經濟成長率，我們對於上半年經濟表現審慎看待，不過隨著各國陸續解除更多疫情相關管制措施、民眾消費可望增溫，下半年經濟表現依然可期，

許家豪表示， 因烏俄地緣政治動盪使原物料與能源價格維持高檔，目前通膨預期仍偏高，央行可能會被迫相應的採取緊縮政策加以抑制，市場波動短期內恐難降溫，故在投資操作上建議宜保持彈性，並視市場氣氛與資產評價進行調整。

在債市的投資建議上，許家豪表示，由於未來利率風險恐因貨幣政策緊縮而易升難降，故建議可藉由調整投資組合降低利率敏感度，減少債券受到利率走升對價格帶來的衝擊；此外，因美債殖利率曲線朝向趨平發展，短天期債券之收益率與長天期債券差距已不大，故建議可在債券挑選上聚焦短天期的多元券種，追求收益時也降低投資組合波動。