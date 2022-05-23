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第2季房市前景不妙 央行6月還要加碼第五波打炒房嗎？

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

國內疫情第2季轉趨嚴峻，預計6月邁向洪峰，加上政府一系列打炒房措施，成效已逐步彰顯，中央銀行6月16日登場的理監事會議，還要加碼房市管制措施嗎？對此，央行經研處副處長蔡惠美今（23）日回應，受疫情衝擊，預計第2季房市不會太好，至於央行是否需要加碼房市管制，央行理事們將在會議中充分討論。

蔡惠美今日分析，國內疫情捲土重來，確實會讓民眾在疫情期間內減少看屋，但民眾仍有自住的購屋需求，因此，去(2021)年三級警戒後，確實看到房市買氣有向後遞延的情況，所以疫情過後，民眾就會去賞屋，只是延後交易、延後撥款而已。

對於國內疫情邁向洪峰之際，央行是否還要加碼打炒房，蔡惠美並未正面回應，僅表示，央行楊總裁先前在立法院報告時提過，房市管制措施將採滾動式檢討，央行6月16日舉行理監事會，會中理事們將充分討論。

蔡惠美說，央行前面祭出四波管制措施，效果已經逐步彰顯，政府其他部會，包括內政部修法對房市的影響，以及金管會2月調高不動產的授信風險權數，對房市交易、購屋者在預期心理上都會有所影響。

近期市場傳出，受到內政部推出限制預售屋或新建成屋換約轉售等殺手級措施影響，預售屋驚見一波拋售潮，對此，蔡惠美說，目前法令還在立法院待審，這個會期前恐怕難以通過、將延至下個會期再審，這段期間內房市投資客是否會有其他動作．央行正在密切觀察中。

房市 央行 疫情

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