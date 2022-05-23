房市降溫？ 4月五大銀行新增房貸月減120億元

中央銀行今日公布4月五大銀行(台銀、合庫銀、土銀、華銀、一銀) 新承做房貸金額為614.78億元，較上月大減120.1億元。央行認為，除升息影響外，選擇性信用管制適度有成效，加上疫情再次升溫等因素，都讓買家趨於保守觀望。

央行統計，五大銀行新承做放款加權平均利率為1.421％，較3月上升0.128個百分點，主要因央行升息一碼，帶動各類貸款利率均上升；若不含國庫借款，4月五大銀行新承做放款加權平均利率為1.557％，較3月上升0.206個百分點。

其中，購屋貸款4月平均利率增加0.183百分點，主要是相當多銀行在4月份相繼調升房貸利率，但並非足月即調整、而是陸續升息，例如參考基準放款利率者，就尚未反映央行升息幅度，會遞延到5月，例如台銀、土銀5月10號才會調整，因此，4月利率僅增加0.183百分點，5月利率應仍會上升。

央行經研處副處長蔡惠美說明，五大銀行承做4月購屋貸款月減120億元，主因3月有較大的交屋量，導致4月貸款稍微減少，且4月工作天數也較少，此外，4月六都買賣移轉棟數也明顯減少，一方面顯示央行過去4波選擇性信用管制措施有發揮成效，加上近期升息、疫情再起、民眾對經濟展望趨於保守等，都是影響因素之一。

觀察六都4月買賣移轉棟數統計，4月較上月減少11.16%、年減0.36%，其中，新北市月減4.57%、台北市月減14.16%、台中市月減7.73%、台南市月減20.32%、高雄市月減16.16%、桃園市月減12.84%，顯示南部下滑幅度相對大。

至於疫情對於房市是否有明顯衝擊，蔡惠美則指出，疫情是四月底才快速拉高，4月28日確診數破1萬人後快速攀升，以去年三級警戒來看，疫情會減少民眾看房，自然對房市產生衝擊，今年確診人數高出許多，應還是會有不利影響。

但她也認為，「自住買房需求是永遠存在的」，民眾就算現在不看房，還是可能會有遞延效果，會延後交易、延後撥款，第二季買房情況是否降溫，目前還很難說，央行是否再祭出信用管制，將會持續滾動式檢討。