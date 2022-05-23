國泰金法說會公布 國壽去年底每股EV91元創新高

國泰金控（2882）今(23)日下午舉行第1季法說會，會中公布，核心子公司國泰人壽2021年底每股EV(隱含價值)為91.0元、年增4.8%，每股金額創下歷史新高，也是國內壽險業最高。

壽險公司的每股EV，相較於每股淨值，被視為該家壽險公司「真正的身價」，壽險業習慣每年第1季法說會時公布上一年底的數值。

壽險公司主管解釋，財報上的淨值為過去到現在的累積數，但壽險公司賣的保單多為長年期，保單未來每年仍可貢獻稅後純益、提升股東權益 ，這部分並未反映在淨值。有效保單未來每年稅後純益的折現值，就稱為有效契約價值(不含資本成本)。

此外，保險公司帳上的資產和保單都需要符合主管機關要求計提RBC(資本適足率)風險資本，扣除這些風險資本的持有成本後，才是公司真正的價值。

計算隱含價值時，會把這些因素通通考慮進去，追求公司價值成長的股東或投資人更應該關注壽險公司的隱含價值。

國泰金控資深副總鄧崇儀在簡報時指出，國泰人壽持續價值導向策略，2021年第1季保障型商品FYP年成長21%；投資型保單AUM規模超過 7,000億，市占率維持第一。

國泰人壽避險成本大幅改善，投資績效良好，避險後投資收益率達4.7%，2021年底EV為1.199兆 (約每股91.0元/金控股數)，增加550億，成長率5%。

國泰世華銀行方面，存放款穩健成長，資產品質良好，存放利差提升，淨利息收入年成長10%；手續費淨收益年成長15%，由財富管理、信用卡及聯貸手續費淨收益成長所帶動。

國泰世紀產險整體保費收入年成長14% ，市占率為11.6% ；持續發展多元化保險服務、傳遞完整保障概念，穩定個人險成長動能，並提供客製化商業險商品；大陸產險，強化互聯網業務；越南產險，加速數位轉型，拓展業務規模。

國泰投信2022年3月底資產管理規模達1.24兆，穩居業界第一，各項業務穩定成長，產品深獲投 資人認同，獲利創同期新高  榮獲《Asia Asset Management》、《指標》、《金鑽獎》等多項大獎。

國泰證券建立全數位經營模式，優化客戶體驗，深耕數位客群經營，擴大客戶規模；截至2022年3月總累計開戶數達127萬戶，客戶數持續穩定成長。