回應用戶許願 LINE Pay App隱藏版優惠祕技大公開

LINE Pay持續優化各項服務以提供用戶更完善、符合個人使用需求的行動支付。近期釋出LINE Pay App 1.2.0更新版，優化三大付款功能，包括新增用戶敲碗許願的付款集合頁，將會員卡、電子發票載具、付款條碼集合在同一頁面。同時，為持續提供用戶更多優惠的支付，LINE Pay亦在「合作通路」中推出隱藏版優惠，付款前點一下優惠活動主題標籤，就有機會下載優惠券立即折抵。

新增「集合模式」付款功能 會員卡累點、載具、支付一頁完成

LINE Pay以用戶使用需求出發，於今年初推出全新獨立LINE Pay App，此次1.2.0更新版本付款功能再升級，新增「集合模式」付款功能，將會員卡、電子發票載具及付款條碼集合在同一頁面，只要展開該頁面，就能在同一頁面逐一刷會員卡累點、載具、付款條碼完成支付，也能在該集合頁面完成管理設定、查看交易紀錄等功能。

LINE Pay表示， LINE Pay重視用戶意見回饋，新增的「集合模式」為回應用戶許願功能，新增此付款集合頁後，用戶便可以依個人使用習慣自由選擇原有的「左右滑動切換支付條碼、電子發票載具與會員卡」付款，或是選擇在同一頁面完成付款的「集合模式」，用最順手的方式輕鬆完成支付。

卡片選擇更清晰 點數使用狀態提示好貼心

此外，LINE Pay App 1.2.0版本亦優化「卡片選擇顯示」及「點數使用狀態提示」功能。「卡片選擇顯示」功能為當用戶在切換選擇綁定付款卡片時，會以綠框標示選定的付款卡片，讓卡片選擇更為清楚易辨識。「點數使用狀態提示」則是當用戶開啟使用LINE POINTS折抵時，會以「綠色」顯示點數圖示和餘額，並以文字「使用中」提示，如未開啟折抵則會以灰色及「未使用」顯示，不管是在付款頁面展開或收起的模式，都有貼心提示。

舊版LINE Pay App自5月31日後將停止提供服務，用戶可透過新版LINE Pay App的「集合模式」付款功能，繼續使用習慣的支付頁面與方式，LINE Pay也將持續聽取用戶意見回饋，優化調整各項服務。詳細的1.2.0版本更新介紹可詳見LINE Pay官方教學。

合作通路主題標籤點一下 領限量活動優惠券立即折抵

LINE Pay也擴大提供各式優惠回饋用戶，在「合作通路」中推出隱藏版優惠，用戶點選「合作通路」中的活動「主題標籤」，即可領取限量主題活動優惠券，消費滿額立即折抵，每次付款前不妨先到「合作通路」尋寶，查看最新活動及適用店家，發掘意想不到的驚喜優惠。

即日起至6月底，針對指定早餐店、指定夜市、指定商圈、指定美容店發放限量優惠券。優惠活動如下：

1. 指定早餐店：每週一至五將發出5萬張10元優惠券，每帳號每週限領一次，每週六、日加碼發出2萬張20元優惠券，每帳號每週限領一次，消費滿NT$50元即可折抵。

2. 指定夜市：每週一至五將發出5萬張20元優惠券，消費滿NT$20元即可折抵，每帳號每週限領兩次。每週五至日加碼發出1萬張50元優惠券，消費滿NT$50元即可折抵，每帳號每週限領一次。

3. 指定商圈：即日起至5月31日、6月20日至6月30日分別發放2萬張50元優惠券，消費滿NT$50元即可折抵，每帳號每週限領一次。

4. 指定美容店：每週發放5,000張100元優惠券，消費滿NT$1,000元即可折抵，每帳號每週限領一次 。

LINE Pay下半年也將針對不同主題店家陸續推出隱藏優惠券，用戶付款前先到「合作通路」找優惠，精省荷包的同時又能享受便利安心的付款方式！各項活動優惠券使用期限各有不同，詳細活動細節請依「LINE Pay活動訊息」最新公告為準，優惠券使用期限可至LINE Pay主頁「LINE Pay我的優惠券」查看。