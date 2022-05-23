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玉山首創金融業碳排計算機 未來授信導入碳定價

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
玉山銀行永續轉型平台「ESG永續家園」上線，推出全台金融業首創「碳排計算機」。圖/玉山銀行提供
玉山銀行永續轉型平台「ESG永續家園」上線，推出全台金融業首創「碳排計算機」。圖/玉山銀行提供

玉山銀行（2884）將永續金融結合科技，協助顧客邁向永續發展，即日起，永續轉型平台「ESG永續家園」於玉山銀行官網上線，提供企業顧客永續轉型相關工具、知識以及資源，內容包括碳排計算機、永續學院、永續金融商品，其中碳排計算機更為全台金融業首創。

此外，導入內部授信碳定價，透過分析授信部位及企業所屬產業計算隱含碳成本 ，將顧客碳排納入授信考量，與顧客一同訂定減碳計畫，攜手企業共同邁向淨零家園。

玉山銀行黃男州董事長表示，為了協助顧客掌握自身碳排量進而訂定減碳目標，玉山提供簡易的碳排計算機工具，導入碳核算金融聯盟（Partnership for Carbon Accounting Financials, PCAF）的財務碳排放量計算方法學，依產業碳排係數推估企業碳排，企業僅需輸入公司統一編號，簡易的操作步驟即可查詢企業推估碳排量，更可進行同產業碳排放排名比較，作為企業未來訂定減碳目標與規劃減碳行動的依據，適合尚未進行碳盤查的企業掌握減碳路徑輪廓。

玉山導入內部授信碳定價機制，將授信業務與內部碳定價結合，參考各國碳交易市場訂定積極且符合國際趨勢的價格，依企業顧客碳排量計算出隱含碳成本，納入內部授信評估流程，除了將碳排放量反映於成本外，也能進一步分析企業的碳排強度，鼓勵顧客低碳轉型，提供顧客具體轉型的方案跟金融支持，讓企業能有方向、有方法地進行脫碳，攜手顧客達成淨零排放共榮願景。

玉山銀行 減碳 碳排放

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